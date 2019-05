Sabato 25 e domenica 26 maggio, ore 9.30| Open Baladin (piazza Foro Boario) | ingresso libero

B&B: Book&Breakfast | Colazioni letterarie

Due colazioni con Diego Passoni e Guido Catalano

Tornano i B&B: Book&Breakfast, le colazioni letterarie di scrittorincittà! Due appuntamenti in occasione del compleanno dell'Open Baladin (piazza Foro Boario, Cuneo).

Entrambi saranno a ingresso libero, ma per chi lo desidera è possibile prenotare il proprio posto sul sito www.scrittorincitta.it. Durante o dopo gli incontri, la colazione proposta dall'Open Baladin (€ 2 / 4,50).

Sabato 25 maggio | ore 9.30 | Open Baladin

Diego Passoni presenta Ma è stupendo! (Vallardi)

Un romanzo contro pregiudizi e stereotipi. Immagina di fare una scelta di vita radicale, di abbandonare famiglia, amici e sicurezze per seguire una vocazione controcorrente. Immagina di capire improvvisamente di aver sbagliato tutto, di tornare a casa e di scoprire che non sai più qual è il tuo posto nel mondo. Il protagonista di questa storia tutto questo non l'ha immaginato, l'ha vissuto in prima persona.

Dialoga con l'autore Manuele Berarado.

Domenica 26 maggio | ore 9.30 | Open Baladin

Guido Catalano presenta Tu che non sei romantica (Rizzoli)

È meglio essere investiti da un camion sulla statale alle due di notte o soffrire d’amore per una donna che tu pensi essere la più bella e intelligente del mondo, ma lei non ti ama più? Guido Catalano torna al romanzo con una storia piena di baci, di poesia, di gatti, di sguardi, ma anche di guerra e di paura, di sesso e di magia. E amore, ovviamente.

Dialoga con l'autore Alessandro Bonino.

