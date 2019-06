4 ragazzi di Città del Messico, 60s garage rock'n'roll, on the road dal 2003. Sabu alla chitarra si presenta come il figlio di Frank Zappa o il Jimi Hendrix messicano, Kasko alla batteria e voce è el virtuoso del quartetto, Alonso sembra molto fresco e bello sul palco con il suo aspetto, i suoi capelli e il suo basso e Carlos dà quel tocco in più di un sombrero tequila jalapeno tocco alla chitarra ritmica.

Los Explosivos: Un gruppo unico e diretto, pieno di irriverenza, emozionante rock'n'roll, energia allo stato puro, sono crudi reali nei loro spettacoli dal vivo rendendo ogni concerto un'esperienza unica!

Nel 2008 hanno deciso di venire in Europa in tour e da allora sono stati qui 5 volte. Questo 2019 tutta l'Europa tour è il loro 9 °.

in tour presentano il disco uscito lo scorso anno "Se portan mal"



via Po 21 Torino

392 704 5240