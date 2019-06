The SHE'S (Female Garage Rippers, San Francisco) - ingresso 5 euro



Band composta interamente da ragazze e di base a San Francisco. Fanno musica insieme fin da giovanissime. La loro prima uscita è del 2017, autoprodotta con i consigli di Merrill Garbus (Tune Yards) e chiamato con l’emblematico titolo: “All female rock n roll quartet”. Questo album è lo specchio onesto e crudo di cosa sono ora le The She’s, con un nuovo livello di sicurezza e creatività nel songwriting, storytelling e musicalità. La prima stampa è uscita in vinile edizione limitata con un libro formato 12x12 con 22 pagine di testi e artworks.



BLAH BLAH

via Po 21 Torino

392 704 5240