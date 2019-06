A poche settimane dalla conclusione di Flor19 edizione Primavera, il verde torna protagonista nel centro di Torino, sabato 8 giugno con San Salvario ha un cuore verde, giunta alla sua ottava edizione e organizzata anch’essa dalla Società Orticola del Piemonte.

Nata con l’obiettivo di creare socialità tra le diverse anime di uno dei quartieri simbolo di Torino e di guidare i cittadini verso nuove forme di sostenibilità, San Salvario ha un cuore verde trasformerà Corso Marconi, pedonalizzato per l’occasione, in un rigoglioso giardino, rendendo i cittadini protagonisti attivi dello spazio pubblico, dove la cura del verde pubblico e privato va a braccetto con lo scambio multiculturale e le iniziative sociali che nascono dal basso.

Una selezione di florovivaisti provenienti da tutto il Nord Italia metterà in mostra il meglio delle proprie eccellenze floreali, mentre gli stand degli artigiani proporranno le loro creazioni dedicate al giardinaggio e al mondo del verde. Grande spazio sarà poi concesso alle tante associazioni che animano e vivono quotidianamente il quartiere nei diversi ambiti, accomunate dal tema della sostenibilità sia sociale che ambientale e che godranno di un importante momento di incontro e confronto con i propri vicini di casa, in un clima cordiale e informale.

Girando per gli stand sarà possibile conoscere le attuali tendenze del giardinaggio internazionale: piante aromatiche, fiori eduli e piante mellifere, piante erbacce perenni e fioriture annuali per giardini e terrazzi dall’aspetto naturale, dove foglie e fiori, colori e profumi, si alternano in modo dinamico e accattivante. Non mancheranno le piante rare e curiose per gli appassionati più esigenti, e poi orchidee, piante grasse, piante carnivore e creazioni floroartistiche come le kokedama giapponesi.

Accanto alle mostra florovivaistica non mancheranno iniziative ed eventi per coinvolgere tutti i torinesi. Tra questi l’ormai consueto e attesissimo concorso Balconi Fioriti Torino a cura dell’Associazione Sguardo nel Verde di Edoardo Santoro: una vera e propria gara all’insegna del balcone più verde e lussureggiante (per partecipare bisogna inviare una foto del proprio balcone a redazione@sguardonelverde.com). L’iniziativa “Studi aperti” offrirà invece l’opportunità di visitare le botteghe artistiche del quartiere.

San Salvario ha un cuore verde è una grande festa piena di colori, suoni ed emozioni che proporrà anche momenti musicali e culturali, all’insegna della consapevolezza ambientale e della valorizzazione di tutte le culture presenti nel quartiere e nella città.

L’esibizione itinerante della street band “Banda Caoda Jazz School”, seguita dall’allegro corteo dei bambini del quartiere, farà da apripista, a cui faranno seguito momenti dedicati alla danza africana, all’urban dance, allo sport e alle letture, fino alla cerimonia del popolo mapuche di saluto alla primavera

Ospite d’onore della manifestazione sarà, quest’anno, il Brasile con la partecipazione dell’associazione Casa Brasil Torino. Un’occasione per immergersi nelle esuberanti e variopinte atmosfere tropicali della festa tradizionale junina, tipica della popolazione Carioca.

Si potrà ballare, cantare, degustare piatti e bevande tipiche. E mentre i più piccoli si godranno il luna park creato per l’occasione, i più grandi potranno scoprire e approfondire i caratteri della ricca cultura brasiliana, attraverso l’incontro con i tanti concittadini originari di quest’area del mondo.

Per maggiori informazioni sul programma – facebook: sansalvariohauncuoreverde