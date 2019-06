Trentanove spettacoli, 15 nuove produzioni TPE, formule a prezzi agevolati per giovani e over 60. E soprattutto grande flessibilità per scegliere i titoli che più ci piacciono. Torna l'abbonamento "Babysitting Lab" e "Firmato TPE" con le migliori produzioni TPE. E i primi a sottoscrivere avranno la prelazione sul reading (fuori abbonamento) di Fabrizio Gifuni.





È partita la vendita degli abbonamenti per la Stagione TPE 19.20: il cartellone di 39 spettacoli di cui 15 nuove Produzioni TPE, curato da Valter Malosti e presentato nei giorni scorsi al Teatro Astra. Proprio gli abbonamenti sono stati uno dei fattori più in crescita del TPE, con un +37% registrato nell'ultima stagione. Numerose, convenienti e flessibili le formule per giovani, studenti, over 60 e per costruirsi la stagione a seconda dei propri gusti. Di grande interesse l'abbonamento Firmato TPE, che offre una vasta scelta fra le produzioni TPE più significative e caratteristiche dell'anima del teatro torinese.



Chi si abbona subito avrà la priorità sull’acquisto del biglietto per lo spettacolo Fatalità della rima con Fabrizio Gifuni, il reading dedicato ai versi di Giorgio Caproni, in serata unica in programma il 12 ottobre e fuori abbonamento.



Dopo il successo del 2018-19 torna il Babysitting Lab, dedicato ai genitori che vogliono venire a teatro mentre i figli frequentano laboratori creativi di danza, teatro, musica, magia...



I biglietti dei singoli spettacoli saranno in vendita a partire dal 26 settembre 2019.



L'orario degli spettacoli è quello tradizionale del TPE (martedì, giovedì, venerdì, sabato h 21; domenica h 17). Con una novità: lo spettacolo del mercoledì avrà inizio alle 19.30 e non più alle 19.00.



È possibile acquistare gli abbonamenti TPE 19.20 in questo modo:





Online sul sito sul sito TPE - Teatro Piemonte Europa

Direttamente al Teatro Astra , via Rosolino Pilo 6, Torino dal martedì al sabato h 16-19 / tel. 011 5634352

A Infopiemonte, piazza Castello 165, Torino - ingresso via Garibaldi, tutti i giorni h 9-18

Ecco le formule e i prezzi della prossima stagione:



- Teatro a scelta (4 spettacoli a scelta) 52 €



- A teatro in due (3 spettacoli a scelta per 2 persone) 66 €



- Abbonamento Over 60 (5 spettacoli a scelta) 50 €



- Giovani Under 30 (3 spettacoli a scelta) 21 €



- Studenti universitari (4 spettacoli a scelta) 28 €



- A teatro con chi vuoi (10 ingressi) 110 €

Questo abbonamento non è nominale, si può utilizzare da soli o con gli amici, per dieci spettacoli o per uno soltanto, fino a esaurimento posti



- Firmato TPE (4 spettacoli tra le produzioni TPE 19.20) 48 €

Il berretto a sonagli + 3 spettacoli a scelta tra Accabadora, Lo zoo di vetro, Lucido, Il caso W, Creazione 2019 – Cristiana Morganti, La monaca di Monza, Anelante, Il giardino dei ciliegi, Madre, Macbeth - Le cose nascoste, Niente di me, Le lacrime amare di Petra von Kant





I benefit riservati agli abbonati 19.20: primi per Gifuni, e l'invito a Torinodanza



Fino al 26 settembre chi si abbona avrà la priorità sull’acquisto del biglietto per lo spettacolo Fatalità della rima con Fabrizio Gifuni, il reading in serata unica in programma il 12 ottobre e fuori abbonamento, acquistabile con biglietto ridotto a 15 € anziché 25 €, direttamente presso la biglietteria del Teatro Astra.



I primi abbonati in ordine di sottoscrizione saranno invitati allo spettacolo Inoah, coreografia di Bruno Beltrão, in programma sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 al Teatro Astra nell'ambito del Festival Torinodanza del Teatro Stabile di Torino.



I vantaggi di essere abbonato

Priorità sulla scelta dei posti

Prenotazioni telefoniche e ritiro del biglietto entro la sera stessa dello spettacolo.

Riduzione del biglietto per tutti gli spettacoli non scelti in abbonamento.

Tariffa ridotta a laboratori e stage organizzati dal TPE.

Sconti e agevolazioni presso attività commerciali e realtà culturali.

Babysitting Lab

Ritorna un’occasione molto apprezzata dai genitori perché dà loro la possibilità di assistere agli spettacoli mentre i bambini (6 -12 anni) partecipano ai laboratori creativi condotti da educatori e artisti. L’elenco dei laboratori sarà disponibile sul sito www.fondazionerpe.it.

I laboratori si terranno presso l’EUT - Eco Museo Urbano di Torino, via Giacomo Medici 28 (a due passi dall’Astra).

Abbonamento valido per i seguenti 4 spettacoli del sabato sera h 21:

9 novembre Accabadora + laboratorio

21 dicembre Il berretto a sonagli + laboratorio

25 gennaio Creazione 2019 - Cristiana Morganti + laboratorio

1° febbraio Fedeli d'Amore + laboratorio

Formule abbonamenti Babysitting Lab (4 spettacoli + 4 laboratori):

60 € (1 adulto + 1 bambino); 80 € (1 adulto + 2 bambini); 100 € (2 adulti + 1 bambino); 120 € (2 adulti + 2 bambini)

