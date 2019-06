Daniele Ciuffreda

Organ Trio live

Jazz Club Torino

Piazza Valdo Fusi, Torino

Jazz

Chitarra: Daniele Ciuffreda

Organo: Alberto Marsico

Batteria: Daniele Pavignano





Daniele è un chitarrista e compositore italiano attivo in vari sia progetti italiani che esteri.

Dopo aver iniziato la sua carriera musicale come violinista all’età di otto anni, è passato alla chitarra all’età di diciotto dopo aver ascoltato i dischi di Wes Montgomery e Joe Pass.

Nel 2014, dopo aver conseguito la Laurea Triennale in Chitarra Jazz presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, si trasferisce a Londra dove frequenta la Guildhall School of Music e Drama, sotto la guida di alcuni dei migliori musicisti della scena mondiale come Colin Oxley, John Parricelli, Malcom Edmonstone, Scott Stroman e Trevor Tomkins conseguendo il Master in Jazz Performance nel 2015.

Dal 2012 al 2014 ha l’opportunità di conoscere e studiare con Garrison Fewell (guitar teacher at Berklee College of Music), allievo di Pat Martino e guru della chitarra jazz nel mondo.

Nel 2013 ha vinto il primo premio al concorso jazz di Valenza con il “Jacopo Albini Quartet”.

La formazioni con cui collabora o di cui ne è leader lo hanno portato a suonare in: Italia, Regno Unito, Austria, Scozia e Bulgaria; alcune delle sue recenti esibizioni: Valenza Jazz Festival, Torino Jazz Festival, Break in Jazz, EFG London Jazz Festival, festival”Piacenza suona Jazz”, Ronnie Scott’s Jazz Club , The Spice of Life, Studio 5, Whingams Jazz Club, Cantine Bentivoglio, Torino Jazz Club, Bonaventura Music Club, Jazzzlines/Birmingham Symphony Hall, Crazy Coqs ecc.

Nel 2018 pubblica per Abeat Records il primo disco del suo Organ Trio composto da Alberto Marsico e Daniele Pavignano, con la partecipazione di Fabrizio Bosso con ospite speciale.