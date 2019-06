SHOUT! - Infoline: 3388080144. Inizio sempre ore 23:00 fino a tarda notte.

Sabato 08/06/2019 - @ Centralino Club (Via delle Rosine 16 - Torino) - special guest dj: MARK JENKYNS

Mark Jenkyns, ingeniere di New Castle è diventato uno dei piu' promettenti dj della scena elettronica attuale. La sua piu' grande passione è la magica isola di Ibiza, proprio in questo luogo ha conosciuto amici che gli hanno aperto la strada ad una carriera ricca di grandi traguardi. Fu proprio al suo ritorno da una vacanza nell'isola che decise di imparare l'arte del dj, lui ricorda ancora quando suonava nella sua camera immaginando di essere di fronte a miliaia di persone, a seguito di un viaggio al Festival Burning. Il suo gusto per le produzioni musicali l'ha fatto diventare ben presto il catalizzatore dell'etichetta Hot Creations. I suoi successi con l'etichetta l'hanno fatto entrare a far parte della crew della NGE Booking nel 2012 aprendo cosi un nuovo capitolo della sua vita. Nell'estate del 2013 diventa resident dj alla Paradise Night di Jamie Jones a Ibiza ed inizia a suonare ovunque in Europa. Collabora con i dj Inxec, Clive Henry e il canadese Greg Pidcock. La sua ultima uscita su vinile, lo scorso anno, è il Soulfood EP su Hot Creations.