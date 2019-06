Con l'arrivo dell'estate sPAZIO211 diventa Punto Verde e inaugura la nuova stagione con musica live, proiezioni, arte, libri, giochi, street food, drink rinfrescanti e tanto relax... per combattere la calura estiva!





OPENING PARTY

14-15-16 GIUGNO 2019

open h.16:00 / close h.24:00

INGRESSO GRATUITO

sPAZIO211 open air

Via F. Cigna 211, Torino (Italy)



Da venerdì 14 a domenica 16 giugno "Sun of a Beach" inaugura con tre giornate di musica dal vivo, danze sciamaniche, magia e intrattenimento per bambini!



Ma dovremmo pur mettere qualcosa sotto i denti...



A questo penserà la Street Gang Society perché quando si parla di street food il gourmet è di casa!

Per l'occasione i truck food gourmet delizieranno il palato dei presenti a suon di gnocco fritto, arancini, pane e panelle, panini fritti e tante altre specialità siciliane da immergere in olio bollente!

Ma c'è di più! Ogni le settimana i food truck proporranno una specialità regionale diversa: dalla Puglia fino al Trentino Alto Adige passando per Valencia e Città del Messico: l'estate di sPAZIO211 è tutta da assaporare!



Per dissetarsi ci sarà come sempre la vasta selezione di drink rinfrescanti preparati con ingredienti freschi dai nostri bartenders







OPENING PARTY - programma:



VENERDI 14 // #fun

h 16:00

Apertura all'insegna dell'intrattenimento e #magia per bambini con Tata Roby e Mago Camillo di Ludoteca IL Timonei: fino alle ore 20:00 faranno divertire grandi e piccini con gigantesche bolle di sapone e magie misteriose, il tutto condito con canti, balli, colori e travestimenti!



h 20:30

Musica live a soddisfazione con gli Emiglios, Orginal Jukeboxe Party Band! Un esilarante trio acustico che grazie ai suggerimenti del pubblico (e qualche buona birretta fresca) sonorizzeranno la calda serata fino a notte fonda!

Ecco un video dove suonano 17 canzoni in un minuto https://www.facebook.com/Emiglios/videos/1993778924264684



SABATO 15 // #relax

h 16.00

L'ampio giardino verde e la spiaggia urbana saranno a disposizione di tutt* coloro che vorranno fuggire dalla calura metropolitana e godersi la Relax Area attrezzata con sdraio e amache. Le Hawaii in Barriera? Perché no! Porta il tuo asciugamani da mare preferito, noi ti portiamo la spiaggia in città e anche le collanine di fiori!



h 17:00

Musica live a oltranza con ospiti a sorpresa (!) dai primi caldi del pomeriggio al fresco di mezzanotte per cantare, ballare e ridere... all day long!!



DOMENICA 16 // #AllUCanBeat

dalle ore 16:00 [tutte le domeniche]

AllucanBeat è il viaggio musicale che accompagna il tuo mojito attraverso danze, percussioni incalzanti, tribal-funk, ritmi tropicali e sciamanici. La crew torinese propone una selezione di brani dove i suoni tradizionali della world music si fondono con i ritmi elettronici, nel rispetto delle diverse culture del mondo e della natura che ci circonda.

_ _ _



SUN OF A BEACH torna in città dal 14 giugno al 14 luglio!



Sun Of A Beach is... #SUNBATHS // #LIVEMUSIC // URBAN #BEACH // #STREETFOOD // #COCKTAILS // #MOVIES // #ART GARAGE // #KIDS AREA... and much more!



OGNI GIOVEDI E VENERDI

dalle ore 17.00 alle ore 20.00, Busker Case: showcase di musicisti e interviste a cura di RadioOhm, nella cornice del futuribile palco acustico sviluppato presso l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, un progetto che si propone di rivoluzionare le performance artistiche all’aperto.



IL GIOVEDI SERA

si continua con Pop Corner, rassegna cinematografica in 4 puntate incentrata sulle storie di chi ha vissuto la musica in prima persona, dai ghetti di Compton, U.S.A., alle periferie industriali di Salford, UK.



IL VENERDI E IL SABATO SERA

dalle ore 20.00 alle ore 24.00, Sound of a Beach, cartellone di concerti sul palco esterno di sPAZIO211, che vede avvicendarsi le più promettenti band emergenti torinesi con i più interessanti artisti della scena underground italiana.



SABATO 29 GIUGNO

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 protagonisti i bambini, con i Concertini per Piccolini, laboratorio e performance musicali a cura di RadioOhm e altreArti.



LA DOMENICA

è dedicata al ballo, al cibo e all’artigianato alla scoperta dell’elettrocumbia e dell’afrobeat con All You Can Beat.



--------------------------------

sPAZIO211 - built to r-esist area

+39 011.19705919

info@spazio211.com

www.spazio211.com

facebook.com/spazio211torino

instagram.com/spazioduecentoundici