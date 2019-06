creativAfrica 2019

Torino, 9 - 14 giugno

Seun Kuti & Egypt 80 - Cucoma Combo - Igoni Barrett - Noo Saro Wiwa - Abosede George - Lola Shoneyin- Awesome Tapes From Africa e molti altri



#creativAfrica è un progetto di Associazione Renken Onlus, in collaborazione con Università degli Studi di Torino, Seeyousound, Casa editrice 66th and 2nd, Slowfood, che coinvolge un’ampia rete di soggetti e associazioni.



#creativAfrica è un festival che propone un approccio culturale all’immigrazione africana, attraverso la conoscenza dell’altro, facilitandone l’accoglienza e la partecipazione alla vita culturale, sociale, politica ed economica della realtà in cui vive, valorizzando le risorse e identificando opportunità, partnership e possibili nuovi percorsi progettuali.



Nel 2019 creativAfrica si svolgerà tra il 9 e il 14 giugno programmando una serie di eventi che spazieranno dalla musica agli incontri, dalla cucina al cinema. La Nigeria sarà il paese ospite, si tratta di una nazione dalla sterminata cultura letteraria, musicale, cinematografica e fotografica. In particolare parteciperà un’icona della musica nigeriana: Seun Kuti, figlio di Fela, padre dell’afrobeat, fresco di pubblicazione dell’album «Black Times - Last Revolutionary» e di nomination ai Grammy nella categoria world music, che si esibirà con la straordinaria formazione Egypt 80. Molto ricca sarà anche la caratura degli incontri, che prevedono letteratura e attualità con Igoni Barrett, Noo Saro Wiwa e molti altri. A completare il programma, vi saranno le inedite proiezioni da Nollywood, la fiorente e caratteristica industria cinematografica made in Lagos, e gli immancabili laboratori di cucina con le cuoche di Ricette d’Africa. Buon viaggio!



PROGRAMMA creativAfrica 2019



Domenica 9 Giugno

Blah Blah - Via Po 21, Torino



Ore 19:00 Aperitivo inaugurale con Milo e Jo Dj’s

Ore 21.00 THIS IS NIGERIA proiezione videoclip e docufilm FANTASTIC MAN di Jake Sumner

A seguire DjSet a cura di Davide Vizio



L’edizione 2019 di creativAfrica si apre con un aperitivo con DjSet a cura del collettivo culturale Original Artisti, a seguire con la proiezione della selezione di videoclip This is Nigeria a cura di Alessandro Battaglini e del docufilm Fantastic Man a cura di Juanita Apraez Murillo.



In collaborazione con Seeyousound

Lunedì 10 Giugno

Campus Einaudi - Aula A2 - Lungo Dora Siena, 100 A, Torino



Ore 15:00 nell'ambito di NIGERIAN WOMEN VOICES

Incontro THE PREDICAMENT OF THE DAUGHTERS con Abosede George (History and Africana Studies, Barnard College e Columbia University), Lola Shoneyin (Scrittrice e attivista) e Amarachi Ajuzie (Operatrice sociale e mediatrice interculturale)



La Conferenza sarà un momento di confronto e discussione intorno alla costruzione sociale della ragazza nella diaspora, e al contempo un ripensamento del ruolo della donna in Nigeria.



Ore 18:00 nell'ambito di CREATIVAFRICA MEETS NOLLYWOOD

Proiezione di KASALA di Ema Edioso con la partecipazione di Noo Saro Wiwa (giornalista e scrittrice) e Alessandro Jedlowski (Dip. Culture, Politica e Società)



Parlando di Nigeria non si può evitare di gettare uno sguardo su Nollywood, la fiorentissima industria cinematografica nigeriana. Lo facciamo cominciando da Kasala, commedia brillante ambientata nei sobborghi di Lagos.



In collaborazione con Dipartimento CPS Unito e Centro Fanon

Martedì 11 Giugno

Campus Einaudi - Aula A2 - Lungo Dora Siena, 100 A, Torino



Ore 10:00 nell'ambito di CREATIVAFRICA MEETS NOLLYWOOD

Proiezione THE WEDDING PARTY di Kemi Adetiba con la partecipazione di Noo Saro Wiwa (giornalista e scrittrice) e Alessandro Jedlowski (Dip. Culture, Politica e Società)



Dopo Kasala, continua l’approfondimento su Nollywood con The wedding party, campione d’incassi e premiato al Toronto International Film Festival.



Ore 13:00 Pranzo nigeriano



Ore 15:00 nell'ambito di NIGERIAN WOMEN VOICES

Incontro NOT A SINGLE STORY (con le protagoniste della diaspora nigeriana di Torino)



A partire dalle parole della grande scrittrice Chimamanda, una riflessione sulle donne della diaspora nigeriana in Italia per uscire dagli stereotipi e ascoltare testimonianze di impegno e passione che superano i fenomeni della tratta, della prostituzione e dello spaccio.



In collaborazione con Dipartimento CPS Unito e Centro Fanon



Ore 17:00 Presentazione del Webdoc ‘LONTANO DAI CONFINI’ con gli autori Karim Metref e Mauro Ravarino



Un webdoc, a cura di Associazione Renken, che racconta storie di chi parte e chi arriva, rimanendo lontano dai confini, per cambiare la narrazione intorno al tema delle migrazioni. Il progetto è stato realizzato grazie a #FrameVoiceReport bando del Consorzio Ong Piemontesi con il contributo dell'Unione Europea.



Libreria Trebisonda - Via Sant'Anselmo, 22, Torino



Ore 19:30 nell'ambito di CREATIVAFRICA MEETS NIGERIAN WRITERS

Incontro con Lola Shoneyin e Igoni Barrett

Modera: Esperance Ripanti (Attivista culturale)



Imperdibile incontro con due giovani, ma già affermati protagonisti della scena letteraria nigeriana.



A seguire aperitivo nigeriano



In collaborazione con Casa editrice 66thand2nd e Libreria Trebisonda

Mercoledì 12 giugno

Libreria Il Ponte sulla Dora - Via Pisa, 46, Torino



Ore 17:30 nell'ambito di CREATIVAFRICA MEETS NIGERIAN WRITERS



Tavola rotonda con Igoni Barrett, Pietro De Andrea (Docente Letteratura Inglese, Unito), Isabella Ferretti (co-editrice 66thand2nd), Rocco Pinto (Il Ponte sulla Dora)



Una tavola rotonda sulla diffusione della letteratura africana in Italia e le difficoltà che incontrano scrittori e case editrici.



in collaborazione con Il Ponte sulla Dora e Centro Studi Africani, con il Patrocinio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne



Rifugio Urbano - Via Alessandro Riberi, 2, Torino



Ore 19:30 Aperitivo nigeriano



Ore 20:30 TRAVEL TO AFRICA

Davide Demichelis (giornalista e documentarista) intervista Noo Saro Wiwa (giornalista e scrittrice)



A seguire tavola rotonda con Noo Saro Wiwa, Davide De Michelis, Viaggisolidali, Associazione Renken. Modera Ada Ugo Abara (Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane).



Una riflessione sul turismo in Africa, fenomeno in costante crescita, ancora pieno di contraddizioni tra opportunità e approccio etico. Noo Saro Wiwa è stata inserita tra le donne viaggiatrici più influenti al mondo. Con Looking for Transwonderland ha raccontato la Nigeria di oggi.

Giovedì 13 Giugno

Laboratori di Via Baltea - Via Baltea 3, Torino



LE RICETTE DEL DIALOGO



Ore 17:30 Workshop di cucina nigeriana a cura di Ricette d’Africa e Associazione Owambe



Ore 18:30 Performance artistico musicale a cura di Associazione Katouma



Ore 19:30 Degustazione e cena nigeriana



Una giornata dedicata alla cucina, insieme alle cuoche di Ricette d’Africa.



In collaborazione con Le ricette del dialogo

Venerdì 14 Giugno

Bunker - Via Paganini 0, Torino



Dalle ore 19:

SEUN KUTI AND EGYPT 80 (Live)

AWESOME TAPES FROM AFRICA (DjSet)

CUCOMA COMBO (Live)

SPACERENZO (DjSet)

ALESSANDRO GAMBO (DjSet)



Per chiudere al meglio questa edizione di creativAfrica dedicata alla Nigeria, sul palco del Bunker salirà Seun Kuti, figlio di Fela Anikulapo Kuti, leggenda della musica africana, con i mitici Egypt 80. Una serata imperdibile incorniciata dal cultore di nastri Awesome Tapes From Africa e molti altri.



In collaborazione con Studio Rubedo e TUM

INFO MUSICA



Venerdì 14 giugno 2019

Dalle ore 19:00

Bunker Torino

Via Niccolò Paganini, 0/200, 10154 Torino TO



