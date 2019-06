Calembour live

Jazz Club Torino

Piazza Valdo Fusi, Torino

Miles Release Party

Opening: Paolo Vaccaro Official

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Inizio: ore 21:30

Ingresso libero

I Calembour sono una band Folk Rock formatasi nel 2016. Durante il 2017 la band inizia a suonare in giro per l’Europa con il primo tour in molti festival. Il primo progetto discografico dei Calembour è un EP intitolato “Let The Wind Lead Us Home” il quale ha richiesto un anno intero di lavoro ed è stato rilasciato nel Marzo 2018 dall’etichetta statunitense “Standby Records”. Appena rientrati dal loro tour europeo che ha toccato Parigi, Bruxelles e Amsterdam, sono pronti per suonarvi le canzoni del loro nuovo EP Miles.

Paolo Vaccaro è un cantautore cresciuto nella passione per la musica soul americana, il folk-blues d'autore e la canzone italiana; Ha rubato da ognuno di questi stili per creare un mondo di ballate popolate da un strani personaggi, antieroi da bar e pirati d'acqua dolce.

Per quattro anni ha portato le sue storie su ogni tipo di palco suonando in acustico tra Istanbul e Lisbona, fermandosi solo per registrare il suo album di debutto Soulsick, autoprodotto nell'estate 2017 al quale seguiranno presto due altri lavori originali.