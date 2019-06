Giovedì 13 giugno ore 21.30

Radiosonic

Cover Negramaro e non solo

INGRESSO LIBERO

Serata acustica con i migliori brani della musica italiana e anglofona dagli anni 80 ad oggi. Non mancheranno incursioni nel repertorio cover Negramaro



Dal 2015 la band ha iniziato a sperimentare un repertorio tribute Negramaro, che unisce molti brani elettrici ormai celeberrimi (tra cui "Estate", "Mentre tutto scorre" e le cover "Meraviglioso" e "Un amore così grande") ad alcune versioni unplugged di pezzi classici della band salentina come "Tre minuti" e "Solo per te". Stasera propongono uno spettacolo in acustic version con brani cover degli artisti di fama mondiale del calibro di Coldplay, Sting, Bruno Mars, U2 e non solo, anche artisti Italiani tra cui Subsonica, Negramaro, Ligabue e tanti altri. Sul palco, la profondità del suono e il sorriso di Roberto Pancia al basso, la dolcezza e la melodia di Katya Bogdan al pianoforte, le onde taglienti e maestose dalla chitarra di Luca Bush, l'immensità di una voce e una interpretazione travolgente, unica, sempre emozionante, di Alek Pancia.



CAPOLINEA 8

Via Maddalene 42 bis Torino - info. 340 499 1973

Aperto tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 19 alle 03



Torna in grande stile il Capolinea 8, una delle più vecchie birrerie di Torino: il locale nasce nell’agosto del 1975 all’interno del Borgo della vecchia Manifattura Tabacchi a pochi metri dalla fermata del capolinea del tram n°8 dal quale fedelmente trae il nome. La caratteristica area pedonale di via Maddalene è oggi uno dei borghi più belli di Torino.

Dalla trasformazione di un vecchio bar-vineria, il Capolinea8 diventa da subito luogo di ritrovo degli appasionati di musica Jazz. Negli anni ‘80 è il caposaldo del Jazz torinese e vi si esibiscono artisti di consacrata fama mondiale quali Cedar Walton, Billy Higgins, Chet Baker, Roy Haynes, Enrico Rava, Franco Cerri, Flavio Boltro, Furio Di Castri, Felice Reggio per citarne alcuni.