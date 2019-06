Al Castello di Monticello d'Alba

Venerdì 21, Sabato 22, e Domenica 23 Giugno

#RoeroMonAmour2019 (V edizione)



Musica #Live, Dj #Sets, #Enogastronomia, #Cultura, #Artigianato.



Una #location strepitosa e stimolante, un gruppo organizzatore ostinatamente coerente e appassionato.

Capitanato dalla Proloco di Monticello d'Alba, con il Comune, il Caffè Boglione di Bra e la brigata Mon Amour, il Piccolo Festival della Felicità e il volontariato tutto di un paese che invita a condividere, con la festa, la voglia di continuare a ospitare artisti e cultura per costruire assieme un futuro migliore.



Non si potrà che ballare di gioia fino a notte fonda !



Eccovi le prime anticipazioni sul programma della "tre giorni":



Venerdì 21 giugno

h. 22,00 Fake Jam LIVE

h. 23,30 TUTTAFUFFA Dj Set



Sabato 22 giugno

h. 22,00 Rumba de Bodas LIVE

h. 23,30 TI AMO presenta TI AMAVO dj set



Domenica 23 giugno

Dalle 17,00 alle 23,00:

Rádio Capital + Radiom2o presentano Soul Cookin

Dj set by Massimiliano Troiani & DJ Pony [Montana] (Feel Good Productions)