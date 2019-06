Giovedì 13/06/2019: OBN III's (Garage Punk da Austin Tx). Ingresso 5 euro.



Orville Neeley, nonostante la giovane età, è ormai una colonna della scena Garage/Punk americana. Bad Sports e Radioactivity sono solo due dei suoi molteplici progetti. Polistrumentista (suona pressochè tutto), si registra e produce i pezzi in totale autonomia, ricordando tanto da vicino quel Jay Reatard che tanto gli somiglia come talento e ed aggressività nei live. OBN III's è il suo progetto "solista", aiutato dal vivo da una backing band composta da superstar della scena di Austin. Un garage-punk selvaggio e potente, che torna in europa per un tour che lascerà tutti a bocca aperta.







BLAH BLAH

via Po 21, Torino