Una "malattia" o piuttosto una medicina naturale ed efficace ad ogni età della vita?

In un dialogo tra romanticismo e ipocondria, la conversazione si avventura alla ricerca di risposte sull'amore che le parole, senza l'aiuto prezioso della musica, non saprebbero trovare.



Il dialogo, intervallato da canzoni novecentesche, si articola lungo l’arco della vita tra due punti di vista molto diversi, talora opposti.

La musica delle chitarre e il canto di cui lo spettacolo fa largo uso, sono gli ingredienti delle serenate, simbolo degli innamoramenti e grande scocciatura di chi vuole dormire.

Una conversazione musicale su uno dei tempi più antichi, discussi e controversi dell'umanità.

Niente di più vecchio e di più nuovo, sulla scena.



Cafè Neruda via E. Giachino 28/e

Ingresso libero Soci Arci

Per info 3483793726-011253000