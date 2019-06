Snodo ti manda fuori.

2300 mq per tutta l'estate.



Elisa Bee

DNN back to back Turbojazz (Lobo Sound)

COBRA (TDC) & Kwality

Alain Diamond





DNN è Il vortice dei breakbeat. Il suono delle giungle urbane. Le sospensioni atmosferiche più inquietanti. Le derive più irregolari della techno. Colonna portante della crew Lobo, fra le più importanti in Italia nel dare spazio alla musica elettronica da club più atipica e qualitativa.



Tommaso Garofalo, classe ’86, veronese ma milanese di adozione, è conosciuto come ”Turbojazz” grazie alle sue produzioni discografiche per etichette di rilievo internazionale come: Local Talk dove ha rilasciato una serie di EP, DEFECTED con cui è uscito il singolo “Please U” selezionato per la compilation “Defected in Croatia”, BBE, WAH WAH 45, CT-HI iniziata nel 2014 con il suo socio e fondatore Parker Madicine e GAMM con cui realizza la sua infallibile serie di re-edit chiamata “Food for Cats”.



Ingresso libero

Snodo

corso Castelfidardo 22, 10138 Torino

Info e prenotazioni

eventi@snodo.com

+39 339 4276112