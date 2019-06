Tornano sul palco dell'Evergreen Fest I Vitelloni, col loro scoppiettante concerto a base di vecchi successi nostrani.

Prima del concerto verrà proiettato il teaser trailer dello spettacolo "The Rise and Fall of Pasquale Wonderful", prossima fatica teatrale dei Vitelloni.





Il rock'n'roll e la musica da balera (entrambi i generi) si incontrano per dare vita a uno spettacolo d'altri tempi. Grazie a "I Vitelloni" il calypso di Harry Belafonte può stare insieme alla canzone napoletana di Renato Carosone, così come il jazz da night club di Fred Buscaglione va a braccetto con il folk di Van Morrison o il rock dei Beatles; Caterina Valente può finalmente duettare con Johnny Cash, e Eddie Cochran, Elvis Presley e James Brown possono fare una jam session con Armando Trovajoli, Domenico Modugno e I Corvi.

Una grande famiglia, dunque. Un po' italiana, un po' internazionale, per una Dolce Vita in musica.





Parco della Tesoriera

corso Francia 186/192, Torino

ore 21:30 gratuito