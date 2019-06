Sabato 15/06/2019: WIDE HIPS 69 (It, Almost female gar(b)age punk band). Ingresso gratuito. Prima e a seguire Melody Maker(s): Dj Blaster T. rock indie da ballare



Le Wide Hips 69 suonano per attitudine, trasferendo nei loro strumenti i diversi background musicali dei componenti della band, accomunati dal garage e dal punk, anche se non rigidamente relegati nel genere:venature di soul, riff di detroitiana memoria e rock&roll sono onnipresenti nei loro brani. Il live è la loro dimensione migliore: l'autoironia, la carica fisica,il volume sostenuto ed il convolgimento del pubblico sono le compomenti che più le rappresentano, insieme al trasporto con il quale cantano i loro testi: "explcit lyrics" nei quali spesso fanno considerazioni su ciò che accade intorno a loro senza ricamarci tanto sopra. Questa attitudine le ha portate ad esibirsi in oltre 150 concerti, in Italia ed all'estero, aprendo concerti di innumerevoli artisti (Fuzztones, Hell's Shovel, The Courettes, Dirty Fences, Kamikaze Queens, the Adel's, The Bone Machine, Baraldi & Zamboni, Nekromantics, The Rippers, Christine Play's Viola, Tito & The Brainsuckers, Digos Goat, Wild Weekend, The Fiftyniners,Gli Illumitati, Avvoltoi ed altri).





BLAH BLAH

via Po 21, 10124 Torino