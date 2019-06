Il mondo è pieno di donne che ce la fanno. A sconfiggere mostri, a non fermarsi, a resistere e andare avanti nonostante tutto. Sono risolute, forti, bellissime. Sono quelle che riescono a trasformare il negativo in positivo, le difficoltà in occasioni nuove. Sono fragili, come tutti, ma determinate come pochi. La forza è la loro arma segreta. Nell’edizione 2019 di Never Give Up, la indaghiamo insieme a quattro donne, a partire dalle storie, esemplari, che hanno raccontato. Gli incontri sono organizzati da Fondazione Circolo dei lettori e MagazziniOz (via Giovanni Giolitti 19/A, Torino), sede anche degli incontri, a giugno e luglio 2019.

Si comincia martedì 18 giugno, ore 18.30 con Gioia di Biagio, a partire dal suo Come oro nelle crepe (Mondadori). Le fragilità sono bellezza, le cicatrici rifiniture dorate, come nell’arte giapponese del kintsugi: questo ha imparato l’autrice, affetta da una sindrome rara della pelle. Soffre, piange, ma cambia prospettiva e non si arrende ai limiti del proprio corpo. In dialogo con Francesco Martinengo.

Proseguiamo martedì 25 giugno, ore 18.30 con Francesca Pieri, a partire dal suo Bianca (DeAPlaneta), in dialogo con Francesca Bolino. È più facile affrontare le sofferenze del mondo in due. Due donne, due amiche che riescono a resistere alle onde di un destino crudele. Conosciute da adulte, incinte insieme, solo una diventa mamma. Ed è in quel momento di dolore assoluto che hanno la forza di rimanere umane, vicine.

Com'è il mondo visto attraverso gli occhi di una ragazza che mangia troppo? Il terzo appuntamento è martedì 2 luglio ore 18.30 con Domitilla Pirro e il suo Chilografia (Effequ), la storia di Palma detta Palla, con una famiglia disfunzionale, una bilancia che non guarda più e il bisogno di farsi accettare. Ma non si sopravvive alla propria infelicità esistendo solo negli occhi di chi guarda. In dialogo con Giulia Muscatelli.

Concludiamo martedì 9 luglio, ore 18.30 con Francesca Tassini e il suo Come mosche nel miele (Solferino). Negli Anni ’90 una ragazzina di nome Francesca gira per Milano alla ricerca di se stessa. Trova la musica, l’alcol, la droga, e un branco di giovani con cui condivide un’adolescenza allo sbando. Ma Francesca, alla fine, ce la fa. Come, lo racconta in questo lisergico romanzo di formazione.

Al termine degli incontri, è possibile fermarsi per l’aperitivo ai MagazziniOz.

Tutti gli appuntamenti, a ingresso libero, si svolgono presso i MagazziniOz, cooperativa sociale fondata da CasaOz per offrire a ragazzi e adulti un luogo dove si gusta, si studia, si lavora, si legge, ci si incontra, si compra per sé e gli altri.

