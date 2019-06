The Goodness Factory presenta:

Sabato 15 giugno 2019, ore 21.00

Tommaso Partesana live

OFF TOPIC, Via Giorgio Pallavicino 35 - Torino

Ingresso libero -

Prenotazione tavoli al #Bistrò prima del concerto:

mail: bistro@offtopictorino.it

tel: 011.060.17.68

whatsapp: 379.1039198

TOMMASO PARTESANA

Tommaso Partesana è un busker milanese che, dopo aver esportato la propria musica in Germania, Francia e Danimarca, si è da poco ristabilito nella propria città natale per importare e condividere la propria passione per ballate acustiche, grandi classici d'oltreoceano e qualche proposta autoctona.

Nell’ultima edizione di The Voice of Italy si è presentato suonando “Facciamo Finta” di Niccolò Fabi e ha poi improvvisato insieme a Morgan e Gigi d’Alessio, che si sono girati per lui, un’esibizione sulle note di “Rimmel”.

Armato di chitarra, armonica e voce, propone brani che spazieranno da Dylan a De Gregori, dagli Oasis a Battisti, da Nutini a Mannarino.

State pronti ad immergervi in due ore di emozioni in formato sonoro?