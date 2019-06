Un concorso di Attacchi che entusiasma appassionati e semplici curiosi destinati ad ammirare un’affascinante gara di eleganza, abilità e destrezza.

Sabato 15 e domenica 16 giugno 2019 sono le due giornate dedicate all’abilità di guida di carrozze di pregio trainate da splendidi cavalli con finimenti lucidissimi ed equipaggi eleganti alla Reggia di Venaria e al Parco della Mandria, per l’assegnazione del 6° Trofeo La Venaria Reale, del Trofeo delle Nazioni AIAT 2019.

Due giornate in cui sarà possibile ammirare circa 60 carrozze d’epoca attaccate a oltre 120 cavalli, impegnati in una kermesse che richiede abilità di guida, perfezione, eleganza ed un pizzico di spirito competitivo. Le carrozze si presenteranno ad attacco Singolo, in Pariglia, in Tandem e Tiro a 4 e tiro a 3.

Le tipologie di carrozze saranno varie: carrozze di servizio condotte dai cocchieri come Landau, Milord, Calèche, Vis a Vis, Omnibus; carrozze sportive, da caccia e da passeggiata come Break, Dog Cart, Phaeton, guidate dai proprietari; carrozze dapasseggio dai Rally Car, alle Americane, ai Phaeton carrozze di utilità come la Pistoiese o il Military un tempo utilizzate da professionisti o ufficiali.

Organizzato dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e dal Gruppo Italiano Attacchi, in collaborazione con il Parco della Mandria.

Il programma

Prova di presentazione

Sabato 15, dal primo pomeriggio

Parco Alto della Reggia.

Festa dell'Eleganza in cui la Giuria Internazionale valuta ciascun attacco, passando al vaglio la carrozza, i finimenti, i cavalli, gli abbigliamenti e l’armonia dell’insieme.

Percorso di campagna

Domenica 16, mattina.

Dai Giardini della Reggia al Parco della Mandria con rientro nel Parco Basso della Reggia, con prove di abilità dei guidatori (due "Passaggi Controllati" nei pressi del Castello della Mandria e tre nei pressi della Peschiera).

Prova di Maneggevolezza

Domenica 16, pomeriggio.

Gran Parterre della Reggia.

I visitatori possono ammirare carrozze e cavalli, la destrezza e la precisione dei guidatori.

Cerimonia di Premiazione

In chiusura di un weekend da favola, oltre al 6° Trofeo “Reggia di Venaria”, consegnato dalle mani del Direttore della Reggia, la Cerimonia di premiazione prevede anche l’assegnazione del Trofeo delle Nazioni AIAT2019 alla nazione con il punteggio migliore.