L'Archivio delle Donne in Piemonte-ArDP- presenta il reading-spettacolo di e con Lucilla Giagnoni dal titolo "Donne. Racconti di piccole donne scritti da grandi donne".



Uno sguardo che ci arriva da lontano. Tre grandissime scrittrici d’oltre oceano. Una brasiliana, una cilena, una messicana.

Vengono dal “nuovo mondo” e ce ne raccontano uno antichissimo.

Nuove Shaharazade hanno il potere di aprire l’incantesimo del mondo, di percorrerne i labirinti, ci guidano per mano e ci fanno osare nella strada degli errori. Regine di tutte le narratrici, vecchie streghe o sagge nutrici, fate o cicogne. Tessono fili segreti della vita, dilatano il tempo, allargano lo spazio, allontanano la morte.



"Sono tempi in cui abbiamo bisogno di profondità e leggerezza insieme.

Di avere sempre pronto un sorriso sulla vita, comunque vada, e una parola di buon senso nei conflitti.

Che soddisfazione dunque nel leggere questi profondi, commoventi e ironici racconti di tre grandissime scrittrici sudamericane: Isabelle Allende, Clarice Lispector e Angeles Mastretta.

Riescono sempre a farci trovare la via di uscita dal buio della negatività e farci vedere quanto infinitamente belli siano uomini e donne, e quanto sia prezioso il loro stare insieme." (Lucilla Giagnoni)



La serata benefit andrà a sostegno delle attività dell'Archivio delle Donne in Piemonte, associazione culturale e di promozione sociale che si occupa di storia e memoria delle donne e dei movimenti delle donne.



Con il Patrocinio della Circoscrizione 1





cortile della scuola San Francesco d'Assisi

via matteo pescatore 5/A Torino

Ingresso 10€



Info: ardp@archiviodonnepiemonte.it



LUCILLA GIAGNONI è attrice, sceneggiatrice e autrice radiofonica e televisiva.

Ha frequentato la Bottega di Gassman a Firenze, con Vittorio Gassman e la grande attrice francese Jeanne Moreau. Ha partecipato alla creazione di quasi tutti gli spettacoli prodotti da Teatro Settimo, compagnia di Gabriele Vacis, vincendo premi nazionali ed internazionali.

Dopo Chimera (dal romanzo La chimera di Sebastiano Vassalli) gli spettacoli che raccontano al meglio la sua ricerca sono Vergine madre, Big bang, Apocalisse, Ecce homo e Furiosa mente. E poi le meditazioni La misericordia e Pacem in terris.

Dal 2016 è direttrice artistica del Teatro Faraggiana di Novara, che lei stessa ha contribuito a riaprire dopo 20 anni di chiusura.