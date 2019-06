La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ospita Here Not Here, ultimo appuntamento dell’edizione 2018 - 19 di The Institute of Things to Come, programma itinerante che indaga forme di immaginazione speculativa nelle contemporanee pratiche artistiche e curatoriali.

Il tema dell’attuale edizione, Terra Incognita, è ispirato al libro del sociologo Albert Meister, Sotto il Beaubourg (1976), nel quale un autore inventato, Gustave Affeulpin, descrive la vita di un museo immaginario, polo di controcultura, al di sotto del Centre Pompidou. Questo riferimento e` il punto di partenza per riflettere sull’esistenza di territori fittizi inventati da artisti, paesaggi metaforici o letterari nei quali forme di sovversione, anti autoritarismo e utopia confluiscono insieme.

Durante l’anno di attività, i sei Associates – gli artisti Josephine Baan, Emily Fitzell, Constantinos Taliotis, Jérôme de Vienne e Stephanie Winter e la curatrice Emma Brasó – hanno partecipato a un programma di workshops pensati per speculare sulla natura fittizia della data realtà – il programma è supportato da Formech Inspire. Here Not Herepresenta i reperti e i cimeli di questo processo.

Qui incontriamo una collezione di frammenti, raccolti in uno spazio inusuale – un non luogo con confini porosi e punti cardinali introvabili. Il soffitto è stato abbassato, la luce è soffusa. La sala è compressa, la vista è compromessa, il suono disperso. La percezione è distorta. Eppure, alcuni scorci mostrano il mondo esterno, al di sopra. Non ci è dato però sapere dove siamo.

Here Not Here è un mondo speculato, fatto di sottrazioni, scorci, sovrapposizioni, richiami e sotto testi irrisolti, un luogo di riflessione che devia la nostra attenzione e resiste ad ogni immagine che lo comprenda in uno sguardo.

