SABATO 22 GIUGNO 2019 Ore 22:00

"SormoRock" Tribute Band Procol Harum

Fondata dal compositore e organista Hammond Jack Ponissi, è l'unica tribute band alla musica dei Procol Harum attiva in Europa.



Partendo dalle idee e dal repertorio della mitica band inglese, SormoRock li porta sul palco nella sua migliore forma possibile, presentando sia grandi successi quali A Whiter Shade of Pale e Conquistador sia gemme sconosciute come As Strong as Samson e Fires Wich Burnt Brightly, ricreando la magia degli anni '70 e mettendo in scena uno spettacolo unico ed indimenticabile.



"ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI"

CORSO UMBRIA, 36 - TORINO

PER INFO E PRENOTAZIONI TAVOLI: 349 1775318

GRIGLIATE, HAMBURGER E BIRRA A VOLONTA'

BUONA MUSICA E BUON APPETITO



Opzioni cena:

Grigliata mista di carne con contorno a 15€

Hamburger gigante con contorno a 12€



Ingresso senza cena: 10€ con una consumazione inclusa.