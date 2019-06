The Immigrant Dog - Led Zeppelin Experience Band // GIARDINO D'ESTATE - Villafranca Piemonte (TO)



Venerdì 21 giugno dalle 22:00



Possibilità di cenare scegliendo tra 3 menù:

MENÚ pizza (pizza + birra/vino/bibita) 15€

MENÚ grigliata (grigliata+ birra/vino/bibita) 20€

MENÚ fritto misto di pesce (fritto misto di pesce+ birra/vino/bibita) 20€



Ingresso (senza cena) 10€ con consumazione





Via Camillo Benso Conte di Cavour 18, Villafranca Piemonte (TO)



Info e prenotazioni tavoli 3470570073