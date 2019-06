Dopo il successo planetario di “Leave A Light On” (doppio disco di platino), dopo essersi esibito sul prestigioso palco del Festival di Sanremo, ospite di Marco Mengoni con cui ha duettato in “HOLA (I Say)” (platino), e dopo essersi aggiudicato il “British Breakthrough Act” ai Brit Awards 2019, il cantautore multiplatino TOM WALKER arriva in Italia con il suo debut album “What A Time To Be Alive” pubblicato il 1 marzo 2019 via Sony Music.

Il disco, che ha debuttato al #1 nel Regno Unito e conta oltre 104 milioni di stream totali, contiene anche il nuovo singolo “Just You And I”, in vetta all’airplay radiofonico italiano con oltre 22 milioni di views su Youtube e 79 milioni di stream su Spotify.

DOPO LE TRE DATE ESTIVE, TOM WALKER ANNUNCIA

IL SUO RITORNO IN ITALIA A OTTBRE PER UN’UNICA DATA:

martedì 15 ottobre

Torino - OGR OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI TORINO

www.ogrtorino.it



Corso Castelfidardo, 22 TO 10129

Biglietti: 20,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketone.it e www.boxol.it