Radio Banda Larga presenta

Non Frequenze Festival - VII Edizione

Sabato 29 giugno dalle 18:00 - Bunker Torino

Torna per la settima edizione il Non Frequenze Festival, la festa estiva per celebrare la libertà digitale di Radio Banda Larga.

Black Seed - Charlie Bones - Claudio Rocchetti - Cobra - Dedalus - Kreggo - Nader - Odd Shy Guy - Palindrome - Pierpaolo Capovilla - Ramon Moro aka daRKRam - Sabla - Stefano Murgia - ZuEnde - 00:00:02.50

Perché “Non Frequenze”? Il termine non-frequenze proviene dal gergo degli speaker della radio - “State ascoltando le non-frequenze di Radio Banda Larga” - ed è utilizzato in sostituzione del termine frequenze proprio delle radio FM. Radio Banda Larga è infatti la strutturatissima web radio, dedicata ai suoni e alle tematiche contemporanee.

Il Non Frequenze Festival rispecchia la missione della radio, dare voce alla libertà e all'indipendenza, in fatto di produzione artistica e musicale, così come di espressione e parola. Gli artisti coinvolti nel festival sono tutti sperimentatori, svolgono lavori di ricerca ed esplorazione nei diversi ambiti della proposta sonora, dalla elaborazione alla selezione. Si alternano live e dj set per un flusso ininterrotto di musica che attacca alle 18 di sabato 29 giugno e si spegne la domenica mattina al sorgere del sole. #NonFrequenzeFestival #NFF2019





Ticket

€ 7 + d.p. su Resident Advisor bit.ly/2JJ2x0X

€ 7 bracciale riduzione presso i punti vendita*

€ 10 intero

*Punti vendita: Da Emilia, ISOLA Torino, monomono, Mou Vintage & Bar

Servizio Food: Il Baracchino Itinerante

Artwork: Stefania Vosje

Bunker

Via Niccolò Paganini, 0/200,

10154 Torino TO, Italy

PROGRAMMA

Cortile

dalle 18.00 di sabato 29 giugno

RBL live

Ramon Moro (live)

Claudio Rocchetti (live)

Pierpaolo Capovilla (reading)

Zuende (live)

Dedalus (live)

Duesecondiemezzo Show (dj set)

Bunker

dalle 00:00 di domenica 30 giugno

Nader (djset)

Charlie Bones (djset)

Stefano Murgia (djset)

Black Seed (live)

Occhio

dalle 00:00 di domenica 30 giugno

Palindrome (live)

Cobra TDC (djset)

Odd Shy Guy (djset)

Sabla (live set)

Kreggo (djset)