Domenica 23/06/2019 - Circus Deluxe @ Patio Club (Corso Moncalieri 346/14 - Torino) - SECONDO APPUNTAMENTO

Line-Up DJs:

Tapeout

Riverside

Jack's Brothers

Mike Bove

Okin

Paolo Marzola

Alessandro Quara

- AREA FOOD disponibile per tutta la durata dell'evento.

- SALOON e TORO MECCANICO dove potrete vincere strepitosi premi

- ATTIVITA' CIRCENSE by Atlas Circus

Torna in città il Party più pazzo e colorato dell'estate. Dalle 16:00 fino a tarda notte in mezzo a Giocolieri, Sputafuoco, Trampolieri, Acrobazie, Gonfiabili e tanta bella musica. Arriva in città una nuova realtà. Un party all'interno di un “circo", o un “circo" all'interno di un party? Format coloratissimo nella Domenica di questa estate, tra groove elettronici e giocolieri, House Music e trampolieri, belle ragazze e attrazioni con le quale potrete vincere premi fantastici. Questa estate soffia un vento nuovo in città!

Jack's Brothers è il risultato di una collaborazione iniziata tra Fabio Barresi e Alex Covelli, nata per caso in una buia e fredda tavernetta sommersa di vinili nel 2008. Questa passione casalinga si è poi sviluppata in un meccanismo di ricerca inarrestabile verso le vecchie origini e le nuove sonorità della musica House. La selezione musicale arriva a sfiorare i mondi della disco-music, house-classic, jackin-house, deep-house, tech-house, creando dj set originali e di grande coinvolgimento.

Alessandro Quara iniziò a suonare all'età di 14 anni ormai sviluppata la passione per la musica. Nel 2015 inizia il suo percorso come DJ resident nei party FLUTTER & GOOD VIBES. Crescendo si è fatto largo anche in console torinesi tra cui Lab. - CSA murazzi e Centralino club aprendo serate ad artisti di noto livello internazionale quali German Brigante & Dale Howard. Ha collaborato inoltre con note organizzazioni della cintura di torino: Underlock-chivasso & Familyhouse_turin. Tutt’ora segue l’organizzazione di cui è fondatore, Savageroom.live, marchio che si sta consolidando nel panorama musicale della provincia grazie alla particolarità degli eventi che vengono svolti in location esclusive, comprendenti afterparty in rustici sotterranei e open air nei monumenti storico/culturali del territorio canavesano.