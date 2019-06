Si chiudono in festa Le Settimane della Scienza con un appuntamento ricco di attività per quella che è anche l’ultima Domenica al Mausoleo della rassegna di eventi Mirafiori Scienza.

Cambio di orario, questa volta serale (dalle 17 alle 24), per una no-stop sotto le stelle di laboratori, workshop, conferenze, mostre, spettacoli ma anche musica e divertimento dedicato a tutta la famiglia.

18 stand presidiati da altrettanti enti di ricerca del territorio, musei e associazioni che hanno deciso di aderire all’iniziativa per offrire tantissime attività gratuite: dalle letture animate per i piccolissimi agli origami che raccontano la natura attraverso un foglio di carta, dalle cartoline 3D dal futuro di Lego Education ai laboratori su semi, piante, frutti. E poi ancora esperimenti chimici, la storia dell’informatica, crittografia e codici segreti e un’avventura alla scoperta del corpo umano e dei suoi sette tipi di intelligenza. Dai giochi per capire il nuovo sistema internazionale di misura agli “arcobaleni” in provetta, dalle batterie ad aria ai razzi che conquistano pianeti lontani!

Momento clou della serata lo spettacolo Cacciatori di Onde, alle ore 21, prodotto da Psiquadro e coprodotto dal Consorzio EGO e da INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Un affascinante viaggio attraverso il concetto di onda, a partire da quelle più comuni fino ad arrivare alle onde gravitazionali. Corde, molle, fuoco, trapani e tanto altro ci aiuteranno a scoprire come rendere visibili onde e vibrazioni di difficile osservazione. Grazie a Sezione di Torino dell’INFN per la collaborazione.

E dalle onde gravitazionali si passerà a quelle sonore con musica e birra per brindare fino a mezzanotte alla chiusura della 29a edizione delle Settimane della Scienza!

DOMENICA 30 GIUGNO 2019 | DALLE ORE 17 ALLE ORE 24

MAUSOLEO DELLA BELLA ROSIN | Strada Castello di Mirafiori, 148/7 Torino

L’ingresso e la partecipazione a tutte le attività è gratuita

Tutte le info su www.settimanedellascienza.it

“Un’Onda della Scienza” è ideato e organizzato da CentroScienza Onlus in collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi, INRIM Istituto Nazionale Ricerca Metrologica, INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante CNR, Università di Torino, Museo Regionale di Scienza Naturali, Museo A come Ambiente, MUPIN Museo Piemontese dell’Informatica, Psiquadro Perugia, Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, Associazione Scienza Cipolla, Associazione ToScience, Cooperativa Ossigeno Bologna.

Con il patrocinio di: Città di Torino, Città metropolitana di Torino e Circoscrizione 2.

L’evento si svolge nell’ambito delle Settimane della Scienza e del Sistema Scienza Piemonte. Con Il sostegno della Compagnia di San Paolo, il contributo della Regione Piemonte e il supporto di IREN.