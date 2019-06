È decisamente arrivata l'estate. Lentamente ci si scioglie, in costante ricerca di acqua, di posti freschi e cose interessanti da fare al calar del sole e noi prontissimi abbiamo la soluzione: mercoledì 3 luglio Therese procurerà acqua e un sollievo dall'opprimente calura, ma soprattutto riporterà in libreria Ilaria Urbinati per un nuovo appuntamento di Graphic Novel Time.

Di cosa parliamo quando parliamo di Graphic Novel? Come scegliere cosa iniziare a leggere? Come orientarsi in questo mondo matto, complesso e in continua evoluzione?

Queste sono le domande da cui parte Ilaria per andare ad esplorare il mondo delle graphic. In particolar modo ci pare proprio che siano necessari consigli di lettura alternativi per le vacanze estive e lei per voi ne avrà a bizzeffe!

Riepilogando quindi: mercoledì 3 luglio alle ore 20 sempre qui da Therese vi aspettiamo con un bicchiere di vino e i ventagli pronti.

Ingresso libero

Libreria Therese - corso Belgio 49 bis/a