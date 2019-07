Gli scombinati guerriglieri della scena underground subalpina, paladini del freak'n'roll in un live scatenato e imprevedibile nel locale più rock di Torino. Una serata diversa all'insegna del divertimento e senza scaletta dai brani propri alle cover... per far casino più che mai e combattere l'afa torinese sudando divertimento.





Il Maglio

via Andreis 18/16 Torino

Info. 346 70 73 210

ore 22 gratuito