venerdì 5 luglio a partire dalle 21 presso il magnifico Castello di Verduno prende il via l’edizione 2019 di “Suoni dalle Colline di Langhe & Roero” la rassegna di musica classica facente parte del più ampio progetto “Alba Music Festival”.

Il concerto di apertura presso il Castello di Verduno, "Solevoci" sarà un omaggio ad alcune delle voci più importanti della storia della musica, da John Lennon a Duke Ellington, grazie alla presenza sul palco degli Artisti del Coro del Teatro Regio di Torino.

Il secondo appuntamento, domenica 7 luglio, a partire dalle 12, si svolgerà invece all'interno del bosco di Monterotondo di Torresina, uno spettacolo veramente scenografico ed emozionante, alla presenza dell'Orchestra Classica di Alessandria e dell'oboista Macedone Gordana Josifova Nedelkovska

Un mese intero (fino al 4 agosto) dedicato alla musica classica di alto livello con concerti a cadenza quasi quotidiana alla presenza di artisti provenienti da ogni angolo del mondo. A fare da palcoscenico ai concerti saranno alcuni dei luoghi più suggestivi e affascinanti delle Colline patrimonio Unesco di Langhe & Roero, piccoli gioielli spesso poco conosciuti anche dai piemontesi stessi: dalle piazze e i castelli dei piccoli borghi arrampicati sui tanti colli presenti sul territorio, con una vista mozzafiato, ai palazzi signorili e le ville, dalle chiese barocche fino alle cantine storiche dove si producono vini conosciuti in tutto il mondo e nel cuore dei boschi che si sviluppano nella zona.

L'obiettivo che si pone il Festival è quello di portare la musica classica di alto livello tra la gente, per farla conoscere in un modo più informale e leggero, e nello stesso tempo, promuovere le eccellenze paesaggistiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche di questo incantevole angolo di Piemonte, che si presta benissimo a fare da palcoscenico naturale e architettonico.











Tutti i concerti sono a ingresso libero

In caso di maltempo è prevista una sede alternativa

Free entrance

An indoor location is available in case of rain

Informazioni

tel. 0173 362408

info@albamusicfestival.com

www.albamusicfestival.com







PROGRAMMA COMPLETO





Venerdì 5 luglio ore 21

Verduno, Real Castello

Serata inaugurale

SoleVoci da John Lennon a Duke Ellington

Artisti del Coro del Teatro Regio di Torino

Domenica 7 luglio ore 12

Concerto nel Bosco Alta Langa, Monterotondo di Torresina

Gordana Josifova Nedelkovska oboe

Orchestra Classica di Alessandria

Martedì 9 luglio ore 21

Castiglione Falletto, Cantina Terre del Barolo

Spagna e flamenco

Estefanía Brao ballerina

Joaquín Palomares violino Fernando Espí chitarra

Mercoledì 10 luglio ore 21

Tenuta Carretta, Piobesi d’Alba

Sogni, danze e serenate

Arnaud Kaminski violino Krzysztof Komendarek-Tymendorf viola

Luca Magariello Cello’s Project

Giovedì 11 luglio ore 21

Santo Stefano Roero, Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Podio

Viaggio intorno al mondo

Jacopo Taddei saxofono

Roberto Porroni chitarra

Venerdì 12 luglio ore 21

Alba, Chiesa di San Giuseppe

Grandi Sonate

Silvano Minella violino

Flavia Brunetto pianoforte

Sabato 13 luglio ore 21

La Morra, Frazione Annunziata - Azienda vitivinicola Mauro Molino

Da Vienna a New York

Artisti del Teatro Regio di Torino - Quintetto Prestige

Domenica 14 luglio ore 17

Bergolo, Teatro della pietra

Pierino e il lupo, e altre storie

Giuseppe Nova flauto Gli Archimedi

Dino Bosco narratore

Mercoledì 17 luglio ore 21

Cossano Belbo, Mulino Marino

Irish voyage

Birkin Tree

Giovedì 18 luglio ore 21

Cherasco, Cortile di Palazzo Gotti, sede del Museo civico Giovan Battista Adriani

Vox

Maurizio di Maio controtenore

Apulia Cello Ensemble

Venerdì 19 luglio ore 21

Treiso, ex Chiesa dei Battuti

Sogno d’Opera

Alejandro Escobar tenore

Fiorella Di Luca soprano

Michela Varda pianoforte

Sabato 20 luglio ore 17

Bergolo, Teatro della pietra

Viaggio nel Cinema italiano

Ensemble Duomo

Domenica 21 luglio ore 17

Bossolasco, Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista

Hits for Five

Fanfare Royale

Martedì 23 luglio ore 21

Castiglione Falletto, Cantina Terre del Barolo

Happy Birthday Maestro!

Omaggio a Ennio Morricone

Giuseppe Nova flauto Luigi Giachino pianoforte

Mercoledì 24 luglio ore 21

Canale, Confraternita di San Bernardino

Ensemble variabile

Annamaria Dell' Oste voce

Claudio Mansutti clarinetto

Federica Repini pianoforte

Giovedì 25 luglio ore 21

Verduno, Cortile del Municipio

Cani, gatti e altri animali in musica

Duo Alterno

Venerdì 26 luglio ore 21

Castagnole delle Lanze, Cortile del Municipio

Voxonus Duo e percussioni

Maurizio Cadossi violino

Claudio Gilio viola

Flavio Spotti percussioni

Sabato 27 luglio ore 21

Alba, Chiesa di San Giuseppe

Noches en los jardines de España

Claudia Sevilla, Antonio Soria duo pianistico a quattro mani

Domenica 28 luglio ore 21

Castiglione Tinella, Villa Fogliati

Musiche per la contessa

Sung Hee Park soprano

Andrea Bacchetti pianoforte

Mercoledì 31 luglio ore 21

Magliano Alfieri, Sagrato della Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea

AB&C Trio

Francesco Attesti pianoforte

Maurizio “Bozorius” Bozzi contrabbasso

Maicol Cucchi batteria

Giovedì 1 agosto ore 21

Sinio, Chiesa Parrocchiale di San Frontiniano

Roberto Metro, Elvira Foti duo pianistico a quattro mani

Venerdì 2 agosto ore 21

Cossano Belbo, Località San Bovo - Agriturismo San Bovo

Tra Swing, Jazz e Klezmer

Antonio Puglia clarinetto

Mariano Meloni pianoforte

Sabato 3 agosto ore 21

Vezza d’Alba, Santuario della Madonna dei boschi

Opera, Musical e Songs

Sung Hee Park soprano

Giuseppe Nova flauto

Giorgio Boffa contrabbasso

Giovanni Scotta pianoforte

Domenica 4 agosto ore 17

Bergolo, Teatro della pietra

Follie musicali

Bozen Brass