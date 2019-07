GIANCARLO NIGHT

Lo storico sabato notte di Giancarlo rivive questo sabato allo Ziggy Club.

Un viaggio musicale a 360 gradi ripercorrendo i più grandi successi dei tempi che furono fino ad arrivare ai giorni nostri.

PIPPO FRAU è pronto a farvi saltare tutta la notte . . .

AFRICA UNITE, CASINO ROYALE, THE BLUEBEATERS, ALMAMEGRETTA, BRUSCO, 99POSSE, NINA ZILLI,BOB MARLEY, SUD SOUND SYSTEM, FRATELLI DI SOLEDAD, THE CLASH, DEPECHE MODE, THE CURE, BEASTIE BOYS, THE SMITHS, THE WHO, THE BEATLES, SMASH MOUTH, THE ROLLING STONES, KISS, NIRVANA, CCCP, THE RAMONES,RAGE AGAINST THE MACHINE, DAVID BOWIE, AC/DC, ELVIS PRESLEY, JOY DIVISION, METALLICA, THE CULT, OASIS, RADIOHEAD, TOOTS AND THE MAYTALS, BLONDIE, PUNKREAS, STATUTO, LINEA77, SUBSONICA, WILLIE PEYOTE, RINO GAETANO, VINICIO CAPOSSELA e molto altro ancora!

Contributo artistico 4 euro

Ingresso come dai tempi del mitico Gianca riservato ai soci Arci

PIPPO FRAU:

Pippo Frau comincia ad appassionarsi alla musica sin da giovanissimo.

Nel 1996 inizia a muovere i primi passi come Dj nelle discoteche e circoli arci di Torino e dintorni.

Per 4 anni è resident Dj ai Murazzi da GIANCARLO, conosciuto storicamente come fulcro della movida torinese.

Ottimo conoscitore di vari generi musicali a 360°.

Collaborazioni con artisti della scena musicale torinese ed italiana.

Dal 2014 co-fondatore insieme a Papanico (Africa Unite) del progetto DPB (Don't ask to Play the Bongos







ZIGGY Club

Via Madama Cristina 66, 10125 Torino