The Goodness Factory presenta:

Giovedì 4 luglio 2019, ore 21.00

Nebbiolo live

OFF TOPIC, Via Giorgio Pallavicino 35 - Torino

Ingresso libero -

Prenotazione tavoli al #Bistrò prima del concerto:

mail: bistro@offtopictorino.it

tel: 011.060.17.68

whatsapp: 379.1039198

NEBBIOLO

Nebbiolo nasce in una cascina a Rosignano Monferrato il 18/10/1991. Ha sempre avuto in casa parecchi strumenti di ogni sorta dal momento che il padre era musicista. Pianoforte, sintetizzatori, percussioni, chitarre, flauti: da qui a studiare chitarra classica, il passo è stato breve. Intorno ai 22 anni Nebbiolo acquista un un camper e parte per un viaggio che lo tiene via da Torino per 4 anni. L'intento del viaggio era riuscire a guadagnare dei soldi da investire in attrezzature per poter registrare la sua musica: il percorso lo porta in Danimarca, Svezia, Olanda, Belgio e Germania e per mantenersi suona in strada e nei ristoranti italiani, arrivando addirittura a suonare, per un periodo, anche la ghironda. Poi Amsterdam per un anno e mezzo, intramezzato da un viaggio in Sudafrica e Madagascar di tre mesi e dal cammino di Santiago di 2 mesi. Ogni tanto torna in Italia per acquistare un computer, una scheda audio, un microfono da aggiungere al suo piccolo studio. Durante tutto il viaggio scrive molte canzoni, che confluiranno nel suo primo EP, “Pezzi d'Uomo”. Tornato a Torino nel settembre 2017 inizia ad elaborare delle nuove sonorità, dando vita pian piano a “Un Classico”, il suo disco d'esordio, uscito il 15 marzo 2019 per Libelllula.