Dopo un tour invernale totalmente sold out e freschi della pubblicazione del nuovo album FUORI DALL’HYPE (uscito il 5 aprile per SONY), Pinguini Tattici Nucleari invadono l’estate con il nuovo FUORI DALL’HYPE tour, summer version!

Giovanissimi, con oltre 20 milioni di streaming e più di 7 milioni di views su Youtube, Pinguini Tattici Nucleari sono una delle band rivelazione di questi ultimi anni. Il disco FUORI DALL'HYPE è anticipato da VERDURA - che ha superato il milione di ascolti su Spotify in poco più di un mese - da SASHIMI e dalla title track FUORI DALL’HYPE.







2 Luglio 2019

Flowers Festival

Parco della Certosa di Collegno (TO)



Pinguini Tattici Nucleari

Opening: Clavdio

Dopo i concerti This is Indie



Ingresso €20,00 + prevendita

Acquista ora il biglietto su Mailticket: bit.ly/PINGUINI_TATTICI_NUCLEARI_CLAVDIO_Mailticket

Acquista ora il biglietto su TicketOne: bit.ly/Pinguini_Tattici_Nucleari_Prevendita_Ticketone



Orari

◦ La biglietteria apre alle 18:00 tutti i giorni del Festival

◦ I cancelli aprono alle 19:00

◦ Gli spettacoli sul main stage si svolgono dalle 21:00 alle 00:00 circa salvo diversa comunicazione⁣

⁣

Food & drink

◦ L’Hamburgheria di Eataly con ampia scelta di food, comprese opzioni vegetariane, e i gelati di Ottimo! saranno presenti all’interno dell’area concerti dalle 19:00 alle 2:00

◦ Anche quest’anno potrete dissetarvi con una Tuborg ghiacciata e l’acqua Acqua S. Bernardo⁣

⁣

Trasporti

⁣◦ Parcheggio riservato a MiMoto eScooter Sharing (ingresso via Pastrengo)

◦ DOM → MER: implementazione di una corsa del 33 GTT a fine concerto verso Porta Susa

◦ GIOV → SAB: navetta gratuita MarinoBus a fine concerto dal Festival a Porta Susa (Punto di partenza Corso Pastrengo 60A, Collegno - bit.ly/MBUS_FF19)