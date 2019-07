Colleen Kattau in concerto

Lunedì 8 luglio 2019

dalle ore 19:30

LaCasaRotta Cherasco

Una performance che spazia fra brani popolari nel movimento di lotta sociale, originali e "classiche" americane. Canzoni famose e facilmente partecipative, in modo che le persone possano cantare insieme.

Colleen Kattau è una cantante bilingue del centro di New York, interprete di musica folk del movimento sociale di influenza latina. Stimola gli ascoltatori con la sua energia edificante e si impegna con il suo spirito collettivo. La musica di Colleen è presente su Democracy Now e ha condiviso il palco con Pete Seeger che ha detto "è una grande cantante e organizzatrice allo stesso tempo". Colleen è una cantautrice e un'artista che ha fatto affidamento sul potere trasformativo della canzone e di tutte le arti per creare un mondo più giusto e bello. Ha sei album e ha prodotto con successo tre CD di compilation di beneficenza per azioni ambientali e di pace.

Vive in un land trust negli stati uniti, una comunità intenzionale di cui ci parlerà.

----

aperitivo in ecovillaggio dalle 1930 per sostenere il progetto de LaCasaRotta e ascoltare il racconto di due comunità intenzionali a confronto, una nelle Langhe, LaCasaRotta e l'altra, quella di Coleen, nello stato di New York.

Gradita la prenotazione via wa o email: 3393812950 casa.rotta@yahoo.it