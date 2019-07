L’energia dirompente di Gramatik, musicista e produttore sloveno tra i più noti e apprezzati della scena musicale contemporanea, irromperà al GruVillage venerdì 12 luglio con il suo Future Funk, uno stile che mescola sonorità dubstep, electro, trip hop ed hip hop, fortemente influenzate dalla musica blues e dal funk.



I biglietti sono disponibili sul sito TicketOne e nei punti vendita fisici. Il biglietto avrà costo di 10 euro + diritti di prevendita e commissioni a seconda dei rivenditori.



Cappellino con visiera, grandi occhiali da sole neri e mixer, sono gli elementi distintivi di questo talentuoso artista – al secolo Denis Jašarević – che in poco tempo è riuscito ad affermarsi sul panorama elettronico internazionale grazie al particolare sound che lo caratterizza e rende i suoi live sono delle vere e proprie feste dai ritmi coinvolgenti e dalle sonorità eclettiche.



Nella sua carriera Gramatik ha pubblicato 9 album e 4 EP, oltre a singoli e remix, ottenendo anche una nomination agli European MTV Music Award nel 2014. Il suo ultimo lavoro Street Bangerz Vol.5, uscito lo scorso dicembre in occasione dei 10 anni dalla pubblicazione di SB Vol.1, contiene 12 nuove tracce che mostrano il continuo lavoro di ricerca sonora che è diventato uno dei suoi punti di forza.



Nei vari tour l’artista sloveno, apprezzatissimo anche in Italia, ha collezionato sold out e partecipazioni a festival importanti come Lollapalooza, Coachella, Sonar e Sziget. Quest’estate, salirà sul palco del GruVillage 105 Music Festival per abbracciare nuovamente tutti i suoi fan e condividere con loro una serata indimenticabile.



In apertura il soundsytem set dei The Sweet Life Society, dedicato al nuovissimo Manifesto!, uscito nel marzo di quest’anno, che unisce il groove di melodie vintage e sonorità caraibiche con i beat del puro hip hop made in USA e la più la poderosa bass music britannica.



MORE INFO: bit.ly/GramatikGruVillage