GRAHAM NASH

venerdì 12 Luglio ore 21.30

Tribuna non numerata €35 + dp

Platea numerata € 45 +dp

LA LEGGENDA DEL ROCK NEL CUORE DELLE LANGHE

l’indimenticabile voce che ha segnato un’epoca, in un appuntamento intimo in cui verranno proposte canzoni e storie

Pochi possono vantare una carriera straordinaria in campo artistico come GRAHAM NASH, il quarto straordinario annuncio della quarantaduesima edizione di Monfortinjazz. Venerdì 12 luglio, per una delle due date italiane di quest’estate, l’Auditorium Horszowki di Monforte d’Alba (CN) si colmerà dei successi collezionati da questo artista nei suoi settantacinque anni di vita. Tantissime le sue canzoni passate alla storia come colonna sonora dell'ultimo mezzo secolo, prima con gli Hollies e poi con Crosby, Stills e Young, fino a “This Path Tonight”(2016) la sua ultima fatica discografica.

Graham Nash è stata una voce sempre a sostegno della giustizia sociale e ambientale, basta ricordare gli indimenticabili concerti di No Nukes contro l’energia nucleare di tutto il mondo, oltre a quelli a favore dei soccorsi umanitari in Giappone nel 2011 fino a quelli di Occupy Wall Street nel Lower Manhattan. Nel settembre 2013, Nash ha pubblicato la sua tanto attesa autobiografia “Wild Tales”, che offre uno sguardo avvincente e senza esclusione di colpi, sulla sua straordinaria carriera e la sua musica che ha definito più di una generazione.

Graham Nash - voce, chitarre, pianoforte con Shane Fontayne – chitarre e voce e Todd Caldwell – tastiere e voce.

Il cartellone di Monfortinjazz 2019

MARCUS MILLER (martedì 9 luglio)

GRAHAM NASH (venerdì 12 luglio)

CALEXICO AND IRON&WINE (venerdì 26 luglio)

XAVIER RUDD (domenica 28 luglio)

MARIO BIONDI (sabato 3 agosto)

Biglietti in prevendita on line attraverso i circuiti Mailticket, TicketOne, VivaTicket e a Monforte d’Alba presso Monforte Tourist Office, Osteria La Salita e Edicola Bruno