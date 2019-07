Una giornata speciale per consolidare la partnership tra GruVillage e Casa Sanremo. Giovedì 11 luglio, in una data extra rispetto al cartellone del Festival, l'Arena verde di Le Gru apre le sue porte a Casa Sanremo Tour, per una serata tutta all’insegna della musica e del talento. Il concorso, organizzato da Consorzio Gruppo Eventi, mira a dare ai giovani artisti emergenti la possibilità di accedere direttamente al prestigioso palco di Casa Sanremo durante la settimana del Festival. Una grande opportunità per chi vuole proporre la propria musica a un pubblico attento e sensibile all’ascolto di produzioni nuove e di qualità.

“Dopo 12 anni di Casa Sanremo – spiega Vincenzo Russolillo, Patron di Casa Sanremo e Presidente di Gruppo Eventi – abbiamo voluto riproporre un contest che desse opportunità ai giovani di farsi conoscere nel panorama musicale. Se Casa Sanremo Tour è alla sua seconda edizione, lo dobbiamo sia alla passione che ci abbiamo messo sia alle richieste sempre più numerose che arrivavano alla nostra segreteria, da parte di ragazzi e ragazze che volevano esibirsi sul nostro palco”.

Prima tappa del Tour, l'Arena verde di Le Gru che ogni estate ospita il GruVillage 105 Music Festival, una delle più importanti e apprezzate manifestazioni musicali del nord-ovest italiano, ormai giunta alla sua 14° edizione. A salire sul palco, giovedì 11 luglio, i giovani iscritti che, oltre a esibirsi durante il Casa Sanremo Tour, potranno esibirsi dal vivo al Palafiori di Sanremo nella settimana che precede il Festival. Dalle 20.30, una giuria di esperti appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo torinese valuterà le esibizioni dei giovani artisti emergenti che potranno farsi valere sullo stesso palco che nei giorni scorsi ha ospitato artisti del calibro di Anastacia, Steve Aoki, Ben Harper, Bob Sinclar e che ospiterà, tra qui altri, Achille Lauro, Anastasio, Canova e Coma_Cose.

Ospite della serata i NAKHASH, giovane gruppo piemontese composto da Elisabetta Rosso (voce/synth/tastiere), Riccardo D’Urso (chitarra), Simone Bussa (basso), e Francesco Di Blasio (batteria). In attesa del loro nuovo disco, un progetto rock dalle distorsioni vintage, temperato da sezioni elettroniche, una ritmica dimanica e una voce dalle coloriture blues, la band saprà conquistare il pubblico dell'Arena con una grintosa performance.