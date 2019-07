MAX & SERENA SWING DANCE presenta...

SABATO 13 LUGLIO e SABATO 27 LUGLIO 2019

Cascina Roccafranca - Via Rubino 45, Torino

Serata in stile retrò per ballare i meravigliosi ritmi Swing degli anni '20 - '50...dal Charleston, al Lindy Hop, Blues, Shag, Balboa, fino al Boogie Woogie e Rock'n'Roll!

SALA DANCE OPEN AIR fino a mezzanotte +

SALA CLIMATIZZATA dopo mezzanotte +

APERICENA SOTTO LE STELLE!

Si ballerà all'aria aperta nella corte della Cascina Roccafranca fino a mezzanotte e poi si continuerà nella sala teatro che sarà interamente CLIMATIZZATA!!

h 19: POSSIBILITA' APERITIVO O CENA SOTTO LE STELLE

- Apericena a buffet con piatti gustosi e freschi + consumazione: 10 € (prenotazione per buffet e tavolo consigliata al numero 011 1950 3860)

- Cena all'Osteria con menù alla carta (prenotazione obbligatoria al numero 011 1950 3860)

h 21: FREE WORKSHOP di BALLO SWING con i Teachers dello staff di Max e Serena Swing Dance.

La lezione sarà gratuita ed aperta a tutti!!

Non è necessario essere in coppia o prenotare.

h 21.45: INIZIO SERATA "OPEN AIR"

DJ SET by Dj ENRY con la migliore musica dagli anni '20 agli anni '50!!...Vi terrà in "s-ballo" dal primo all'ultimo brano, con una selezione dedicata ad ogni stile..Lindy, Shag, Balboa, Blues e Boogie Woogie!!

h 0.00: LA SERATA PROSEGUE nella sala teatro CLIMATIZZATA!

PISTA DA BALLO e DEHORS

Per non trascurare alcun dettaglio e dedicarvi sempre la migliore atmosfera, si ballerà fino a mezzanotte all'aperto nella corte della Cascina Roccafranca, e da mezzanotte in poi nella sala teatro INTERAMENTE CLIMATIZZATA!!

E per le pause "open air" > zona relax all'aperto.

INGRESSO "UP TO YOU" (OFFERTA LIBERA)



INFO:

tel. 347.3857844 - 328.5372556 (Max e Serena)

info@lindyhopdance.it





Cascina Roccafranca

Via Rubino 45, 10137 Torino