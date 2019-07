Todd Sharpville è uno dei chitarristi blues più caldi della scena blues attuale come cantautore e paroliere: un vero e proprio "Randy Newman del blues"! Inoltre, i suoi spettacoli sono famosi per essere molto intensi, e pieni di carica. Nato a Londra in una famiglia di origini miste (metà del Sud America e metà britannico), musicalmente, è stato ispirato da artisti blues come T. Bone Walker, Magic Sam, Hubert Sumlin, Freddie King, Peter Green & Lightnin 'Hopkins.

Con lui questa sera il grande armonicista torinese Andrea Scagliarini.

Andrea Scagliarini, armonicista e cantante blues tra i più riconosciuti in Italia, ha collaborato con grandi Bluesman americani di fama mondiale. Quest’anno è stato ospite come artista e didatta del Pistoia Blues, festival internazionale tra i più importanti al mondo.



Cafè Neruda via E. Giachino 28/e Ingresso libero Soci Arci

Per info 3483793726-01125300