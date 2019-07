Il 14 luglio 2019, h 22, al Maglio Cocktail Bar, IRONWILL presenteranno la line-up live e per la prima volta il nuovo CD “Jonathan’s Journey” il concept album sul bullismo e sull’evoluzione dell’anima. Jonathan vi guiderà attraverso le tappe dello spirito fino al settimo gradino.



IRONWILL BAND IS:

Federica Gerotto: vocals

Piero Leporale: vocals

Salvo Ironwill: guitar

Massimo Bindi: guitar

Fabio Calvin Duke: bass

Fabio Noraccio: drums

www.ironwilltheband.com

https://www.facebook.com/salvo.ironwill.dellarte/

Listen to it on:

Spotify: https://open.spotify.com/album/6s5y2pg3mAe9I3oOJY4B71

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZxQeGQ4ogBd-H0KqMtMb4w

Buy it on:

Amazon: https://www.amazon.com/s?k=music%3AIronwill+-+Jonathan%27s+Journey

iTunes: http://itunes.apple.com/album/id1466652211?ls=1&app=itunes

Apple Music: http://itunes.apple.com/album/id/1466652211