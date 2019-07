Pensate di essere in un fumoso bar di Barranquilla, mentre sorseggiate un rhum liscio. Dall’impianto audio scassato del locale esce un ritmo unico che va dalla Trap alla Juke di Chicago, passando per il Baile funk Carioca e la Funana di Capoverde; metteteci un twist nord europeo e vi sarete fatti un’ idea del suono originale di #Milangeles. Filippo Tortorici dal 2012 suona, produce e sperimenta all’interno di quel mondo affascinante che si chiama Tropical Bass. Sotto l’occhio attento del talent scout Daniel Haaksman, boss della celebre label berlinese Man Recordings e grazie ad una serie incredibile di remix ed edit, in breve tempo ottiene le attenzioni di svariati blog musicali e di una, tutt’ora crescente, fanbase mondiale. Grazie a due remix in free download su Soundcloud, il primo di Fisketorvet Riddim per i danesi Copia Doble Systema e il secondo di King Of Africa dalla colonna sonora del film, The Lion King, viene lanciato verso il suo primo contratto discografico. Nel 2013 Milangeles esce su Man Recordings con il suo ep di debutto Passionata. 4 tracce originali che ti catapultano sull’ottovolante della Global Bass. Grazie a questa release attira l’attenzione ed il supporto di artisti fondamentali quali Diplo, Branko, Schlachthofbronx, Uproot Andy, So Shifty, Bot, Swick e molti altri. Nel 2014 riceve anche l’opportunità di uscire sulla prestigiosa label newyorkese Mixpak, con la traccia Dembelè, realizzata con i tedeschi So Shifty. Pioniere italiano di questi nuovi suoni contaminati dalla world music, gira in lungo in largo portando il suo dj set in molti festival e nei più importanti eventi Tropical Bass europei. Dal 2013 organizza ed è fondatore nonché Resident Dj di due tra le più importanti Club Night milanesi: We Riddim & RRRIOT dove ha potuto sperimentare ed affinare il suo sound fatto di un mix eclettico di Trap & Dancehall moderna.



#BobThaFunk,comincia la sua carriera come dj agli inizi del nuovo millennio.

Nel 2006 decide di creare Deepsession, una delle realtà più interessanti e vitali della scena underground italiana degli ultimi anni.

Dopo aver suonato per anni nei migliori locali nazionali (e non solo) sotto lo pseudonimo di Cyberfunk, Bob Tha Funk è figura ormai nota all’interno del clubbing romano per aver condiviso la console con i migliori artisti elettronici contemporanei come Boys Noize, Erol Alkan, Diplo, A-Trak, Chromeo, per citarne solo alcuni.



Ingresso libero.

Music, food, drinks, relax & more...







Snodo

corso Castelfidardo 22, 10138 Torino



Info e prenotazioni

eventi@snodo.com

+39 011 024 3777

+39 339 4276112