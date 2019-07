We Play The Music We Love Brunch & Beats

Godetevi il piacere di rilassarvi open air mentre il pomeriggio diventa sera. Venite a provare il nuovo brunch proposto dalla cucina in compagnia della musica di We Play The Music We Love dalle 11:00 alle 22:00.

Ingresso libero.

Snodo

corso Castelfidardo 22, 10138 Torino

Info e prenotazioni

eventi@snodo.com

+39 011 024 3777

+39 339 4276112