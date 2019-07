Primo appuntamento di autofinanziamento per lo studio di produzione e registrazione musicale in Cavallerizza, progetto nato durante Here 4 che necessita di fondi e volontari. Lo scopo è quello di creare uno spazio aperto a tutti quelli che vogliono produrre i propri brani, non potendo permettersi i costi di registrazione e produzione, o semplicemente per chi voglia condividere la propria passione e conoscenza musicale con gli altri.

What We Feel 001 è una giornata intera di Dj Set e music experience divisa in due main stage + mini events, dalla house alla techno passando per l'elettronica sperimentale e il rap più underground.

Una nuova famiglia e l'inizio di una lunga serie di eventi.



INFO





Cavallerizza Reale

Via Giuseppe Verdi, 9, 10124 Torino

dalle 16 alle 05