Sabato 13 luglio i Musei Reali saranno straordinariamente aperti dalle 19.30 alle 23.30 (orario biglietteria ore 18,30-22,30), un'ottima occasione di godersi una sera d’estate insolita, immersi nella bellezza. Palazzo Reale, con Armeria e Cappella della Sindone, Galleria Sabauda e Museo di Antichità saranno aperti al pubblico alla tariffa speciale di € 10, mentre la mostra "Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro" osserverà le abituali tariffe.

In occasione dell'apertura serale, alle 21 e alle 21.30 CoopCulture propone "Segni Reali", un percorso di avvicinamento al disegno per sperimentarne le tecniche classiche, come la sanguigna e la grafite. Il costo dell’attività è di € 5 più il biglietto di ingresso; prenotazione consigliata al numero 011 19560449, online o direttamente in cassa il giorno stesso. Per gli amanti del cinema, alle 22.30 nella suggestiva cornice della Corte d’Onore di Palazzo Reale, il secondo appuntamento con Cinema a Palazzo: "Medea" di Pier Paolo Pasolini, con Maria Callas, Massimo Girotti, Giuseppe Gentile. Introducono la proiezione Giovanna Fazzuoli e Giulia Magno.