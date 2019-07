Dopo “l’esperimento” dello scorso anno, FLOR torna in montagna con la sua seconda edizione estiva, in programma a Bardonecchia nel cuore della Val di Susa piemontese.

Domenica 14 luglio, dalle 9 fino alle 20, la centralissima via Medail si trasformerà in un vero e proprio giardino grazie alla presenza di circa 70 espositori provenienti da tutta Italia, che proporranno le proprie eccellenze florovivaistiche a tutti gli amanti del verde in ogni stagione.

Particolare attenzione sarà rivolta alle numerose tipologie di piante tipiche delle coltivazioni di montagna, tra cui l’immancabile Stella Alpina, e alcune vere e proprie chicche, come l’Artemisia absitium (assenzio) e l’Artemisia genipi (genepy). Ci saranno anche piante curiose, capaci di resistere alle intemperie e al freddo: il Fagopirum cymosum (grano saraceno perenne), la Mentha suaveolens (al particolare sapore di mela, ideale per i cocktail), lo Zingiber mioga (detto myoga o zenzero giapponese, una tipologia particolare di zenzero che resiste al freddo), la Rodiola rosea (utilizzata sia per la cosmesi che come medicinale diuretico), solo per citarne alcune.

Non mancheranno, naturalmente, proposte più tradizionali e “cittadine”, che ben si adattano sia alla coltivazione in piena terra che in vaso, tra cui erbacee perenni a fioritura estiva, una ricca selezione di piante aromatiche, graminacee, piccoli frutti, ortensie e rose, bonsai, arbusti, piante rampicanti, alberi da frutto e annuali. Saranno poi presenti vivaisti con piante succulente, carnivore e piante da appartamento, tra cui le orchidee. E, ancora, stand e spazi dedicati all’ oggettistica per il giardinaggio, libri, sementi.

Così come già avvenuto a maggio a Torino in occasione dell’edizione primaverile, FLOR propone anche a Bardonecchia Flor Educational, un programma culturale di educazione al verde rivolta ai bambini e ai ragazzi. Laboratori didattici e creativi finalizzati a favorire la conoscenza, la sperimentazione e l’apprendimento delle tematiche legate al mondo vegetale.

PROGRAMMA FLOR EDUCATIONAL

VIA MEDAIL, DALLE ORE 10.30 alle 18 (no-stop)

Per info e prenotazioni: didattica.orticola@gmail.com

Un percorso ludico – didattico per conoscere meglio una verdura che viene da lontano, tra le specie orticole più coltivate al mondo: dalle Ande fino agli orti di montagna. Ogni bambino potrà piantare il seme di questa verdura gustosa e, portando a casa il vasetto, seguire il suo percorso da germoglio a pianta fino alla trasformazione in frutto maturo.La storia del pomodoro.

Tutor: Vivaio Fratelli Gramaglia

Durata: 60 minuti

Fascia d’età: 6-10 anni

Costo:5€

Le piante sono una risorsa fondamentale per la tutela dell’ambiente e per la vita dell’uomo. Una fonte primaria di cibo e un patrimonio essenziale per la conservazione degli ecosistemi sul nostro pianeta. Per questo è fondamentale prendersene cura! Ogni giorno la ricerca si impegna a curare le piante e far sì che possano crescere in buona salute attraverso campionamenti, isolamenti e analisi al microscopio. Con questo interessante laboratorio anche i più piccoli potranno imparare a riconoscere le malattie più comuni presenti nel proprio giardino. Medici delle piante.

Tutor: Agroinnova

Durata: 60 minuti

Fascia d’età: 8-14 anni

Costo:5€

Il laboratorio si propone di raccontare ai bambini alcun frutti ed erbe di montagna, attraverso una presentazione delle stesse (timo serpillo, issopo, genepy, rosa canina...) e a capire come si trasformano in pasticceria, attraverso delle degustazioni giocate. Giochi di gusto. Viaggio alla scoperta dei sapori della montagna.

Tutor: Pasticceria Ugetti

Durata: 30 minuti

Fascia d’età: 6-10 anni

Costo:5€



Flor Estate Bardonecchia

Domenica 14 luglio 2019

Dalle 9 alle 20

Via Medail – Bardonecchia (TO)

Ingresso libero

www.orticolapiemonte.it