14 Luglio 2019 ore 19:00 Flowers Festival presenta:

Parco Archeologico della Porta Palatina, Torino

Giuseppe Cederna

con CLGEnsemble Coop. Soc. e Willy Merz Project

in “Odisseo, l’emigrante”

+ Anteprima Proiezioni di città



Prima di “Odisseo, l’emigrante” potrete assistere alla proiezione del cortometraggio "L’età di Torino" (Massimo Mida, 1968, 11’), un viaggio alla scoperta della Torino degli anni ’60 con i cambiamenti prodotti dall’industrializzazione, l’immigrazione e la modernizzazione in un film conservato dall’Archivio Nazionale Cinema Impresa.



Giuseppe Cederna, da qualche anno porta in giro per il mondo la storia di Odisseo raccontata da Omero nei libri V e VIII. Una storia narrata nei tre canti che parlano dalla ninfa Calipso all’incontro con la giovane Nausicaa, la figlia del re Alcinoo. La partenza, l’addio all’immortalità, la tempesta e l’approdo nell’isola dei Feaci. La cetra di Demodoco e le lacrime degli eroi. E intanto la fuga di Telemaco alla ricerca del padre, l’agguato dei pretendenti, la protezione di Atena.

Giuseppe Cederna legge e racconta il viaggio di Odisseo, un migrante mediterraneo sulla via del ritorno. Una riflessione sull’accoglienza antica dello straniero e la dichiarazione d’amore più bella del mondo nel contesto di un Mediterraneo che è sempre stato il mare della vicinanza, degli incontri e degli scambi tra i popoli. Il suo racconto viene accompagnato dalle composizioni di Willy Merz e dello straordinario CLG Ensemble diretto da Dario Bruna.



Lo spettacolo si tiene nel Parco Archeologico della Porta Palatina, uno degli ingressi di Porta Palazzo. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti prato. Non ci sono sedie quindi, se volete portatevi un plaid.



Questo evento è realizzato da Flowers Festival in collaborazione con Urban Lab Torino e Archivio Nazionale Cinema d'Impresa e rappresenta l’anticipazione del festival Proiezioni di Città 2019 che si terrà dal 12 al 14 settembre a Torino.

Proiezioni di Città 2019 è un progetto di Urban Lab Torino con Museo Nazionale del Cinema, Flowers Festival, Archivio Nazionale Cinema d’Impresa e Scuola Holden.