Domenica 14 luglio, si accenderanno nuovamente le luci all’ippodromo di Vinovo per un bel convegno di corse quando per la seconda volta nell’anno scenderanno in pista i puledri di 2 anni.

Nell’occasione saranno in 9 al via, sempre sulla breve distanza del miglio. Solo due dei partecipanti hanno già disputato il loro debutto, Buffon Zs in errore al primo tentativo e Buzz Stecca, quarto sulla pista di Follonica. Dei partenti tre sono figli di Oropuro Bar, lo stallone biondo della famiglia Truccone. Blackflash Bar, Barreiro e Belgiacomino Park, tre cavalli sui quali cadrà certamente l’attenzione degli scommettitori.

La corsa più ricca vedrà invece al via i cavalli di tre anni, sulla distanza del doppio km con i nastri. Corsa di assoluto rilievo per lo spessore di alcuni partecipanti che si preparano al prossimo Gran Premio Marangoni. Partendo da Adler Cup, allievo di Santo Mollo e Adelante pupillo di Marco Smorgon, due cavalli di grandi mezzi che però difettano di serietà in pista, buttando spesso via corse andando in errore. Aleandro Zs, all’ultima ha affrontato la prima categoria nel Città Di Napoli dalla seconda fila, arrivando sesto, oggi nel contesto potrebbe assolutamente essere un fattore. Al contrario Australia Ferm, è una cavalla regolarissima che raramente getta via le corse ed ha assolutamente le possibilità di inserirsi nel marcatore. Al primo nastro troviamo Aber Dell’Olmo che domenica scorsa sulla pista è stato autore di un vero numero. In errore allo stacco della macchina perdeva una trentina di metri ed in arrivo era ancora terzo insieme al gruppo, una prestazione assolutamente eccellente.

Come sempre una corsa sarà riservata ai gentleman, il premio Dordogne, sette al via sul doppio giro di pista, dove a giocarsela ci proveranno Urniano ben messo con Marco Castaldo, su Unbelievable As con Marco Scarton. Due cavalli in forma che cercheranno di sfuggire agli avversari, mentre Michele Bechis in sulky a Ultrasonido, cercherà di rifarsi del secondo posto della classifica mercoledì sera a Vinovo, in occasione della serata dedicata ai gentlemen, battuto da Fabio Marchino. Corsa ad ogni modo dal pronostico molto incerto.

Come sempre ingresso gratuito e convegno che inizierà alle ore 20, con possibilità di cenare nel ristorante pizzeria.

Sul parterre la novità del chiosco di gelati di Dolcivizi.