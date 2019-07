La Città di Alba dal 4 luglio al 23 agosto offrirà ai numerosi turisti, italiani e stranieri, e ai residenti del territorio delle Langhe, una nuova e accattivante proposta, adatta a famiglie con bambini, ma anche a gruppi di amici e coppie curisose che vogliano vivere un'esperienza diversa alla scoperta della capitale delle Langhe.

Il Gioco della città è una proposta di attività innovativa e inedita che trasforma l'intero centro storico di Alba in un grande gioco adatto a grandi e piccini, integrando in sé diverse tipologie di visita, riunendole all'interno della cornice del gioco e del viaggio di scoperta, e mescolando gioco tradizionale e gioco multimediale e tecnologico, visite turistiche tradizionali e giocate, con un occhio di riguardo per la comunicazione sui principali social network e sull'innovativa sezione di Realtà Aumentata dell'app TABUI.

L'attività infatti si compone di due moduli diversi (La Chiesa dei Giochi e Caccia all'indizio per le vie della città), che i partecipanti possono combinare tra di loro con la massima flessibilità nella forma di un'appassionante gara a premi, in cui ogni famiglia o gruppo di amici si trasforma in un equipaggio impegnato a confrontarsi coi giochi del passato e del presente e nella caccia a dettagli nascosti della città, attraverso la soluzione di una serie di enigmi che allo stesso tempo li conducono a scoprire i luoghi più significativi del centro storico e le caratteristiche fondamentali del passato e del presente della città e del suo territorio.

Per i più bravi di ogni giorno in palio lo Scrigno del Territorio, un premio speciale, coi Tesori del territorio di Alba e delle Langhe.

L'attività sarà proposta per ben 50 giorni consecutivi, 7 giorni su 7, con possibilità di attività sia al mattino che al pomeriggio.

E' disponibile in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Non è previsto nessun obbligo di prenotazione o numero minimo di partecipanti.

IL PROGETTO

L'attività si svolge con l'indispensabile contributo dell'Ente turismo Langhe Monferrato Roero ( http://www.langheroero.it/) nell'ambito del bando a sostegno alla competitività della destinazione turistica Langhe Monferrato Roero attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto.

L'associazione Ambiente & Cultura – Alba Sotterranea (www.ambientecultura.it) ha proposto l'attività in partnership e stretta sinergia con il Centro culturale San Giuseppe di Alba (www.centroculturalesangiuseppe.it/), l'applicazione TABUI (www.tabui.app/), innovativo strumento multimediale di fruizione del territorio in rapida diffusione, e il sostegno dell'associazione per il Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato Unesco (www.paesaggivitivinicoli.it/).

L'attività inoltre valorizza la guida Turistica Alba in 4 Tempi, la cui seconda edizione è stata data alle stampe nel 2018 in una doppia versione (una in lingua italiana e una in lingua inglese).

La guida è edita dalle Edizioni Langhe Roero Monferrato e le autrici sono la guida turistica Sonia Berrino e la critica dell’arte Chiara Borgogno, profonde conoscitrici della città.

La visita giocata Il Gioco della città è infatti in dialogo con i contenuti della guida, e la stessa guida cartacea rientra nel gioco poiché una copia del volume, nella lingua opportuna, fa parte, insieme ad altri omaggi, del cofanetto-regalo in palio in ogni giorno dell'Attività.

Il Gioco della città è composto da due fasi diverse:

1.La Chiesa dei Giochi

2.Caccia all'indizio per le vie della città

Ogni famiglia-equipaggio può scegliere con quale fase iniziare (prima la fase 1 o la fase 2, è lo stesso!) e in quali giorni giocare al Gioco della Città (entrambe le fasi nello stesso giorno.. o in giorni diversi, è lo stesso!).

Per i più bravi di ogni giorno in palio lo Scrigno del Territorio, un premio speciale, coi Tesori del territorio di Alba e delle Langhe. Nel paragrafo DESCRIZIONE ESTESA DE “IL GIOCO DELLA CITTÀ” sono esposti tutte le informazioni di dettaglio su luoghi, orari e modalità di partecipazione.

COSTI, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, INFO

E PRENOTAZIONI (FACOLTATIVE)

Non occorre prenotare in anticipo, non c'è numero minimo di partecipanti... occorre soltanto la voglia di divertirsi e di scoprire tutti i segreti della città!

Per chi volesse però segnalare in anticipo la propria partecipazione, è possibile prenotare sul sito www.ambientecultura.it sezione IL GIOCO DELLA CITTÀ.

È prevista una piccola quota di partecipazione (valida per entrambe le fasi o solo per una di esse): 5 euro per ogni adulto, 3 euro per ogni ragazzo tra 10 e 17 anni, gratuito per gli under 10 (la quota comprende il biglietto di ingresso al percorso archeologico della chiesa di San Giuseppe).

Il gioco è rivolto alle famiglie in primo luogo, ma è adatto anche a gruppi di amici o coppie curiose che vogliano vivere un'esperienza diversa per scoprire la città di Alba.