Dal 19 al 21 luglio il gran finale in alta quota a Chamois (Ao), 1815 metri di altitudine nella Valle del Cervino, nell'unico comune d’Italia senza automobili raggiungibile solo a piedi, in bici o funivia. I concerti si svolgeranno su più location open air dal tardo pomeriggio e indoor alla sera, coccolati dalle locande del paese.





VENERDI 19 LUGLIO



17:00 Chamois, piazza

sUb_modU

Progetto musicale del valdostano Romeo Sandri, che coniuga la musica elettronica con i poliritmi, prossimo alle musiche tribali ed ipnotiche, ma con uno swing di matrice jazz.

18:00 Chamois, piazza

MELOS FILARMONICA + Maria Laura Baccarini, Giorgio Li Calzi e Federico Marchesano

Melos Filarmonica è un’orchestra di archi, espressione del centro di alta formazione musicale (Melos Musica). In questa occasione, ospita la cantante Maria Laura Baccarini, la tromba di Giorgio Li Calzi e il contrabbasso e le composizioni di Federico Marchesano.

21:30 Chamois, Ristorante Chez Pierina

PRANK!

Enrico Degani è un giovane chitarrista tra classica e jazz tra i più apprezzati della nuova scena italiana. Affiancato da Federico Marchesano e Dario Bruna, PRANK! unisce l'energia del rock e l'impatto sonoro del noise all'improvvisazione.

__

SABATO 20 LUGLIO

12:00 Chamois, Rifugio Ermitage

PRANK!

16:30 Chamois, piazza in collaborazione con RivoliMusica

Incontro con Domenico Quirico e i Tamikrest condotto da John Vignola

17:30 Chamois, piazza

in collaborazione con RivoliMusica

Tamikrest

Tamikrest è un gruppo musicale del Mali, di etnia tuareg, il cui nome può essere tradotto in unione o alleanza. Fonde la tradizione musicale del popolo tuareg con il blues, creando una connessione tra mondi grazie all’iconografia del deserto.

19:30 - Cena in Piazza

Polentata organizzata da associazione Insieme a Chamois e Proloco

22:00 Chamois, Hotel Bellevue

Toti Canzoneri WORLD JAM

Jam/concerto di improvvisazione aperta a tutti i musicisti di diverso linguaggio. Nel corso degli anni la World Jam condotta da Toti Canzoneri ha ospitato artisti di fama nazionale ed internazionale quali: M. Vitous, F. Don Moye, D. Burrel, W. Parker, E. Pieranunzi, F. Cafiso, F. Bosso, C. Actis Dato, E. Bandini, E. Cisi, Ares Tavolazzi e tanti altri.

__

DOMENICA 21 LUGLIO

12:30 - Pranzo in Piazza

Organizzato da associazione Insieme a Chamois e Proloco

⏰ 15:00

Chamois, piazza

"10 anni di CHAMOISic: i suoi artisti, la sua musica, il suo pubblico"

Incontro con Lorenzo Mario Pucci (Assessore alla Cultura del Comune di Chamois), Filippo Uecher (Presidente dell’Associazione Insieme a Chamois), Laura Strocchi, Fabio Battistetti, Giorgio Li Calzi (CHAMOISic), Marco Maiocco (Il Giornale della Musica), Alessandro Gambo (Jazz is Dead), John Vignola (Radio1).

16:00 Chamois, piazza

Maria Laura Baccarini

Solo vocale della cantante ed attrice italiana che da anni vive a Parigi dedicandosi all’improvvisazione (è voce solista dell’Orchestre National du Jazz) e opera su progetti teatral-musicali.

⏰ 17:00

Chamois, piazza

Jimi Tenor official & BAND

Jimi Tenor è un compositore e polistrumentista finlandese che prende il nome dal suo strumento preferito, il sassofono tenore. Ha avuto sinora una carriera poliedrica tra avanguardie, riscoperta della musica cocktail ed ibridazione tra musiche di mondi lontani.

18:30 Chamois, Bar Funivia

Alessandro Gambo

Disc Jockey con le lettere maiuscole ed appassionato di musica a 360 gradi, oltre che direttore artistico di Jazz Is Dead e Varvara. La sua selezione musicale chiuderà il Festival attraverso un appassionante viaggio musicale.

___

IL GRAN FINALE DAY BY DAY

Come da tradizione i concerti a Chamois si svolgeranno all'aperto dal tardo pomeriggio con il fondale della Valle e alla sera nelle locande del paese.

Si parte venerdì 19 luglio e il primo ad esibirsi sarà un artista valdostano: SUB_MODU, al secolo Romeo Sandri, autore di una musica elettronica di matrice afro-americana, tra ritmi ipnotici e richiami jazz. A seguire MELOS FILARMONICA che aprirà con la Holberg Suite (1884), capolavoro neoclassicista del compositore norvegese Grieg per poi approdare al novecento tra jazz e mondo contemporaneo con la voce di Maria Laura Baccarini che sarà ospite insieme alle composizioni del contrabbassista Federico Marchesano e alla tromba di Giorgio LI Calzi.

Sabato 20 luglio si comincia con i PRANK! , un trio che suona jazz con l’energia del rock composto da Enrico Degani alla chitarra, Federico Marchesano al contrabbasso e Dario Bruna alla batteria. A seguire, in esclusiva italiana, i TAMIKREST, gruppo originario del Mali di etnia Tuareg, tra i principali rappresentanti del desert blues, corrente musicale nata dopo la rivolta Tuareg di fine anni ‘90. I Tamikrest saranno introdotti da un incontro, realizzato in collaborazione con RivoliMusica, con il giornalista John Vignola di Radio 1 e da Domenico Quirico, reporter per il quotidiano La Stampa, inviato nelle zone di guerra in Africa.

Domenica 21 luglio la band del finlandese JIMI TENOR cambierà il registro musicale a Chamois. Potremmo azzardare che un altro grande artista finlandese, Kaurismaki sta al cinema proprio come Jimi Tenor sta alla musica, elaborando in modo estremamente personale i vari punti di contatto tra differenti linguaggi, in questo caso il rock, il jazz e la matrice africana, in bilico tra afro-beat e cocktail music. Il concerto sarà preceduto dall’esibizione in solo di MARIA LAURA BACCARINI, cantante, attrice e improvvisatrice, da anni di base a Parigi dove è voce dell’Orchestre National du Jazz.

Gli artisti che si esibiranno alla sera nelle locande di Chamois sono i già citati PRANK! venerdì 19 e l’eclettica WORLD JAM del flautista TOTI CANZONERI sabato 20 luglio con Gabriele Tommaso alla chitarra, Simone Bellavia al basso e Ruben Bellavia alla batteria.

Domenica 21 invece, per il chill-out finale, preparatevi a un viaggio musicale curato in compagnia di ALESSANDRO GAMBO e dei suoi giradischi.



CAMPEGGIO LIBERO IN AREA ATTREZZATA presso Chamois, Rifugio Alpino l'Ermitage

Prenotazioni al numero: 0166.47140